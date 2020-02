PL é 4º partido a convidar ex-prefeito para disputar em Cuiabá

Divulgação

Principal liderança do PL em Mato Grosso, o senador Wellington Fagundes oficializou o convite ao ex-prefeito de Cuiabá, Roberto França, para ser o candidato da legenda a tentar suceder o prefeito Emanuel Pinheiro (MDB) nas eleições de 2020. A proposta foi feita na tarde desta quinta-feira (30).

Wellington estava ladeado pelo presidente da AMM (Associação Mato-grossense dos Municípios), Neurilan Fraga, e pelo ex-vereador pela capital, Leonardo Oliveira. Todos foram só elogios ao perfil de França, que administrou Cuiabá entre 1997 e 2004. “Agora ainda estamos falando de reconstrução do partido e pré-candidaturas. Roberto é um nome extremamente conhecido em Mato Grosso, principalmente na capital e em toda a baixada, pelo grande trabalho que prestou”, disse, exaltando o reconhecimento das populações mais pobres por força do perfil popular assumido do radialista e também ex-deputado estadual.

“E acima de tudo é trabalhador. Todos os partidos têm interesse de ter um quadro como Roberto França. O PL, que é hoje o quarto partido do Brasil, confirma esse convite publicamente e não só mais internamente, porque queremos construir uma chapa de vereadores e estar aqui em Cuiabá com um nome forte”, disse Welington, afirmando que só depende agora da vontade de o próprio ex-prefeito querer se filiar.

Contra as pretensões dos liberais pesa o fato de ser a quarta agremiação entre as grandes a convidar explicitamente o ex-gestor da capital para tentar barrar a reeleição de Emanuel, que não assume candidatura, mas que é dada como certa por praticamente todos de seu próprio partido, analistas políticos e, claro, correligionários.

Além do PL, o DEM, PSB e Podemos já expressaram o desejo de contar com França em seus quadros para concorrer ao Palácio Alencastro. Exatamente por isso, Roberto França tem sido cordial com todos, mas ainda não efetiva o flerte com nenhum.

“Recebo com muita honra e fico gratificado pelas palavras do Wellington. Fiquei de estudar o assunto e, conforme já disse aos outros partidos que me convidaram, vamos definir nossa filiação em março e se seremos mesmo candidatos ou não. Mas eu fiquei muito feliz de receber Welington e Neurilan, porque são grandes amigos, pessoas que eu prezo muito. Fico gratificado pelo reconhecimento ao trabalho desenvolvido. Vamos estudar com muito carinho o convite formulado”, esquivou-se.

NEURILAN NO SENADO

Wellington Fagundes também apresentou o presidente da AMM como o nome preferido por ele para ocupar a vaga deixada pela senadora cassada e ex-juíza Selma Arruda (Podemos) nas eleições suplementares de abril. Para o líder, Neurilan Fraga seria um ótimo colega de Senado.

“Ele têm trânsito em Brasília devido à sua experiência como prefeito, por oito anos, de Nortelândia (distante 290 quilômetros de Cuiabá). Conhece todos os municípios e suas comunidades. Trabalhou para o fortalecimento da base principal, porque é nos municípios que as pessoas vivem, além do trabalho em Brasília, tem essa representatividade através da Confederação Nacional dos Municípios. Vai ajudar tanto a mim quanto ao Jayme [Campos-DEM] a trazer mais desenvolvimento e oportunidade de geração de empregos através das obras e de tantos projetos que a gente pode trabalhar junto, através da experiência do Neurilan.

Estamos consolidando esse trabalho visitando todos os municípios de Mato Grosso. Como fizemos semana passada, faremos este final de semana também”, encerrou.