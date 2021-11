Pivetta reassume o Governo; Maria Helena volta a presidir TJ

A desembargadora Maria Helena Póvoas volta a presidir o Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT), nesta quarta-feira (3), e o vice-governador Otaviano Pivetta volta a responder pelo governo do estado na ausência do governador Mauro Mendes (DEM), que está em viagem à Europa, para participar da COP26, e retorna no próximo dia 9.

A cerimônia de transferência do cargo será às 15h30 desta quarta-feira.

Maria Helena Póvoas ficou no cargo por cinco dias, desde sexta-feira (29), após Pivetta se licenciar para tratamento de saúde.

Ela é a segunda mulher a assumir a função e primeira desembargadora.

Otaviano Pivetta assumiu o governo na terça-feira (26) após Mauro Mendes viajar a Glasgow, na Escócia, para participar da Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática de 2021 (COP-26).

Enquanto Maria Helena Póvoas estava no cargo, a desembargadora Maria Aparecida Ribeiro ocupou a presidência do Judiciário.

Quem assumiria seria o presidente da Assembleia Legislativa do estado, Max Russi, mas ele também viajou com o governador para a Escócia para participar da Conferência do Clima, a COP26.

COP 26

A COP26 começo no domingo (31) e seguirá até o dia 12 de novembro.

O evento cria um acordo internacional assinado por 197 países com o objetivo de reduzir o impacto da atividade humana no clima.

Mendes foi acompanhado da primeira-dama Virginia Mendes, dos secretários da Casa Civil Mauro Carvalho; de Meio Ambiente, Mauren Lazaretti; de Desenvolvimento Econômico, César Miranda, e de Fazenda, Rogério Gallo, e dos deputados estaduais Max Russi, que é presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, e Xuxu Dal Molin.

Neste período, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT) está sendo presidida pelo deputado Dilmar Dal Bosco.