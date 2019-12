Pivetta quer isolar ex-vice em MT

Para evitar um possível apoio ao chefe do Escritório de Representação de Mato Grosso em Brasília (Ermat) Carlos Fávaro (PSD), o vice-governador Otaviano Pivetta (PDT) decidiu colocar o seu nome a disposição para a disputa ao Senado nas eleições suplementares que deverão ocorrer até junho do ano que vem.

Pivetta já contaria com o apoio Selma Arruda (Pode) e seu suplente Gilberto Possamai (PSL), ambos cassados pela Justiça Eleitoral. Ele também busca ter como primeiro suplente o ex-senador Cidinho Santos (PL).

O convite foi feito neste final de semana para Cidinho. Pivetta o procurou e o convidou para a chapa, caso Cidinho não dispute o pleito. O ex-senador disse a Pivetta que irá analisar a proposta e consultar o ex-ministro Blairo Maggi (PP) e o governador Mauro Mendes (DEM).

Cidinho tem evitado retornar para política por questões empresariais. “Tenho um compliance muito rígido com a BRF. E eles exigem o distanciamento da política. Vou analisar e até janeiro defino se aceito ou não o convite”, disse ao .

A entrada de Otaviano Pivetta na disputa seria para barrar um novo apoio do grupo de Mendes a Fávaro. Isso porque o vice-governador ainda não aceita o apoio dado por Fávaro ao atual prefeito de Lucas do Rio Verde, Luiz Binotti (PSD), que derrotou Pivetta nas urnas em 2016. Em 2018, Pivetta mesmo sendo vice de Mendes, decidiu apoiar a senadora Selma Arruda na região, em retaliação a Fávaro.

3 candidatos de Lucas

A entrada de Pivetta na disputa também revela a força política da região e de Lucas do Rio Verde. Além do vice-governador também são pré-candidatos ao Senado, Fávaro e o deputado federal Neri Geller (PP). Pivetta já conta com o apoio de Selma e Possamai.

Já Fávaro vem encontrando dificuldades para manter o apoio do arco de aliança de Mendes. Além de Pivetta, o próprio DEM visa disputar o Senado. Dentro do governo, ainda tem o secretário da Casa Civil Mauro Carvalho, que não descarta entrar na disputa.

Já Neri Geller tem a disputa interna no PP com a empresária Margareth Buzetti. Ele ainda tem dificuldade conseguir alianças, já que o MDB também deverá lançar candidatura própria.

Procurado pelo GD, o vice-governador Otaviano Pivetta não atendeu às ligações, assim como Carlos Fávaro