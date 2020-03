Pivetta não espera sacrifício do governador e nem aliança fechada até dia 12

Mayke Toscano/Secom-MT

O vice-governador Otaviano Pivetta (PDT) disse que não espera sacrifício do governador Mauro Mendes (DEM). Afirmou ainda que não está à frente das discussões com outros partidos, mas adiantou que não tem “esperança de demover” os pré-candidatos já anunciados de disputar a eleição, tais como, José Medeiros (Podemos), Nilson Leitão (PSDB) e Júlio Campos (DEM).



Pivetta tercerizou as tratativas com outras siglas e quem está conversando é o presidente do PDT, o secretário de Estado de Cultura, Allan Kardec. No entanto informou que já foi mantido contato com o PRB, de Adilton Sachetti, e o PSB do deputado Max Russi.



O vice-governador evitou falar em nomes para as suplências, mas disse que quer chegar no dia 12, data da convenção, com tudo preparado para a campanha.



“Espero chegar no dia das convenções com uma chapa que tenha as condições e aliança que me dêem condições de uma eleição. Não tenho grandes pretensões de uma aliança ampla, quero viabilizar juridicamente meu partido para espaço de TV para poder apresentar propostas, histórias, quem é o candidato e o que vai fazer”, afirmou.



Sobre o apoio do governador Mauro Mendes (DEM), que está com uma superlotação de pré-candidatos da base aliada, Pivetta disse que deixou o democrata a vontade e não tem discutido esse assunto com ele. “Ele tem que ficar a vontade. Esta eleição é fato novo, eu sou fato novo, ele não tem compromisso nenhum. Não posso esperar esforço e não quero nenhum sacrifício”, avaliou.



Sobre o apoio do setor do agro, Pivetta desconversou do assunto, disse que as lideranças o conhecem, mas se coloca como “representante de Mato Grosso e todos seus interesses”. “Vou representar a sociedade que precisa mais do Estado, que é castigado com o estado lento, que cobra muito e entrega pouco”, afirmou.



Questionado sobre a contratação da equipe de marketing, Pivetta negou que já estivesse fechado com Antero Paes de Barros e disse que tem conversado com diversos profissionais. A contratação será efetivada somente no tempo legal.