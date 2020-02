Pivetta: “Mendes não tem compromisso nenhum de me apoiar ao Senado”

Victor Ostetti/MidiaNews

Pré-candidato ao Senado, o vice-governador Otaviano Pivetta (PDT) afirmou não esperar "esforço" ou "sacrifícios" do governador Mauro Mendes (DEM) na escolha de quem apoiará na eleição suplementar de 26 de abril, uma vez que o partido dele tem um projeto de candidatura no pleito.

Em conversa com a imprensa, neste sábado (29), durante inauguração da loja Havan, em Cuiabá, Pivetta disse que seguirá na disputa independente da posição de Mendes.

“Ele [Mauro Mendes] não tem compromisso nenhum de me apoiar. Estou tranquilo e vou seguir com meu plano. O partido dele vai ter candidato, pelo que me parece. Eu não posso esperar nenhum esforço e não quero o sacrifício dele”, afirmou.

O partido de Mendes tem colocada a pré-candidatura do ex-governador Júlio Campos (DEM). Todavia, até o momento, o projeto Democrata não conta com o apoio público do governador.

Pivetta disse que não tem conversado com Mendes sobre a eleição, por se tratar de um fato novo.

O vice também descartou a possibilidade de se colocar como suplente em outra chapa ou de trazer Júlio para sua candidatura.

“Eles são candidatos declarados e não tenho esperança nenhuma de mover eles da ideia de serem candidatos. Eu vou tocar a minha e eles tocam as deles”, disse.

Conversas

O pré-candidato ressaltou que já abriu conversas com alguns partidos, como o PRB, PSB e PV. Segundo ele, entretanto, essas articulações estão a cargo do presidente estadual do PDT, deputado estadual licenciado, Alan Kardec.

“Estamos conversando com os partidos, relativamente a aceitação é positiva, eu diria. A minha história me credencia para poder conquistar a confiança de muitos partidos e isso está acontecendo. Espero chegar nos dias das convenções com uma chapa, que tenha as condições de competir nessas eleições”, ressaltou.