Piora saúde de ex-prefeito de Nossa Senhora do Livramento

Piorou nas ultimas horas o quadro de saúde do ex-prefeito de Nossa Senhora do Livramento, Dr. Zenildo Sampaio Pacheco, infectado por Covid-19. Zenildo foi internado do dia 11 de julho numa Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Santa Rita, em Várzea Grande, com dificuldades para respirar após ser diagnosticado portador da doença.

No final de semana ele teve o quadro agravado e precisou ser entubado. Vale ressaltar que no dia 15 deste mês, Zenildo perdeu a mãe Alfredina Alexandrina Pacheco, aos 85, vítima do Covid-19. Ela era conhecida como dona Doca.