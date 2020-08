PGE retoma atendimento ao público nesta quarta-feira (19)

Redação

A Procuradoria Geral do Estado (PGE) retoma o atendimento ao público de forma presencial nesta quarta-feira (19.08). Todas as medidas de biossegurança no prédio estão sendo adotadas para evitar o contágio pelo novo coronavírus. O horário de atendimento será das 8h às 18h. É necessário retirar a senha na entrada e o uso de máscara de proteção facial é obrigatório.

Na unidade o contribuinte pode consultar processos e negociar débitos inscritos em dívida ativa de Imposto Sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), Licenciamento de Veículos, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Também podem ser solucionados débitos não tributários como Sema, Procon e Ager. Através dos Programas de Recuperação Fiscal (Refis e Regularize) o contribuinte pode quitar as dívidas com desconto de até 75% nos juros e multa.

O atendimento online pelos canais disponibilizados desde o início da pandemia também será mantido (e-mail, telefone e Whatsapp – lista abaixo). Pelo site, o contribuinte deve acionar a aba “Portal do Contribuinte” e informar obrigatoriamente o tipo de processo (IPVA, Licenciamento), CPF ou CNPJ.

No portal também e possível efetuar a emissão de Certidão Negativa de Débito (CND) com validade de 90 dias. Para quem mora no interior, os serviços são realizados em Agência Fazendárias e unidades do Ganha Tempo. Estes também podem optar pelos canais de atendimento neste período.

“Independente da forma que o cidadão prefira solucionar seus débitos – presencial ou online, reforçamos que a iniciativa evita principalmente a negativação, execução fiscal e penhora de bens, o que dificulta a atividade da pessoa física ou jurídica”, salientou o procurador do Estado e subprocurador-geral Fiscal, Jenz Prochnow Junior.

Conforme levantamento da Subprocuradoria-Geral Fiscal, a maior parte dos débitos em dívida ativa são de IPVA e Licenciamento veicular. De janeiro a junho de 2020, foram inseridos em dívida ativa 8.966 mil processos de IPVA e 318.288 mil processos de licenciamento de veículos.

Estes números correspondem a débitos anteriores a 2020, já que este ano por conta da pandemia no novo coronavírus, o Governo do Estado prorrogou as datas de quitação e o parcelamento do IPVA. A sede da procuradoria está localizada na Avenida República do Líbano, nº 2258 - Cuiabá.

CANAIS DE ATENDIMENTO DA PGE

Gabinete da Subprocuradoria-Geral Fiscal

refis_pge@pge.mt.gov.br

Telefone: (65) 3613-5998

Celular/Whatsapp: (65) 9248-3233

Celular/Whatsapp: (65) 9608-8566

Coordenadoria de Dívida Ativa

Celular/Whatsapp: (65) 99238-0339

Coordenadoria de Compensação

Celular/Whatsapp: (65) 99244-4840

franciscosantos@pge.mt.gov.br

Superintendência de Gestão da Dívida Ativa

pasqualinaferreira@pge.mt.gov.br - 99238-4802

Atendimento Dívida Ativa

dividaativa@pge.mt.gov.br - 99243-6157

rennersilva@pge.mt.gov.br - 99246-8705