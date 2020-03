PF prende desembargadora do TJ da Bahia alvo da Operação Faroeste

A Polícia Federal (PF) prendeu nesta terça-feira a desembargadora Sandra Inês Rusciolelli Azevedo, do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), durante a 5ª fase da Operação Faroeste.

Outros dois advogados foram presos. Além disso, a PF cumpriu oito mandados de busca e apreensão nas cidades baianas de Salvador e Mata de São João, e em Rondonópolis (MT

