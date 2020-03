PF monitorou entrega de propina de R$ 250 mil a desembargadora

Divulgação

Presa temporariamente nesta terça-feira, 24, durante a 5ª fase da Operação Faroeste, a desembargadora Sandra Inês Rusciolelli, do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), recebeu R$ 250 mil em propina para proferir decisão favorável a Nelson José Vigolo, representante da Bom Jesus Agropecuária, conforme decisão do ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Ao autorizar a prisão da desembargadora e dos advogados Vasco Rusciolelli e Vanderlei Chilante, o magistrado apontou que a entrega do dinheiro aconteceu no último dia 17 de março, já após a deflagração da Faroeste e em meio às orientações de distanciamento social para evitar a propagação do novo coronavírus.

"Ou seja, nem com as investigações desnudando o suposto esquema criminoso no Oeste baiano, e com várias medidas cautelares em pleno vigor, os investigados cessaram o curso de suas ações antijurídicas. Por fim, chama a atenção o fato de ter a ação criminosa não ter se interrompido mesmo durante a pandemia de Coronavírus (COVID-19), quando há a recomendação de restringir-se a interação social", escreveu o ministro.

Além de autorizar a prisão temporária dos citados - e não a prisão preventiva, como desejava o Ministério Público Federal (MPF) - o magistrado determinou a busca e apreensão em endereços ligados ao trio e a Vigolo em Salvador, Mata de São João e Rondonópolis (MT). A desembargadora foi afastada de suas funções por um ano e não pode acessar as dependências do TJ ou manter contato com funcionários.

Em ações totalmente monitoradas pela Polícia Federal na última semana, o advogado Júlio César Ferreira recebeu a propina de Chilante, representante de Vigolo, em Rondonópolis, e a entregou a Vasco, filho e apontado como operador da desembargadora, no motel Decameron, em Salvador.

A quantia foi, então, repassada por Vasco à sua companheira, Jamile Rusciolelli, em uma faculdade. O dinheiro foi levado para a residência do casal, no condomínio Le Parc, na Parelela, onde também mora a desembargadora. Os apartamentos, no mesmo andar, têm uma passagem interna.

Após controlar todo o trajeto do dinheiro, a Polícia Federal apreendeu R$ 258,9 mil no endereço citado, dos quais R$ 208,8 mil em um Jaguar conduzido pouco antes por Vasco, R$ 15,1 mil com Luís Cláudio Santos, funcionário da desembargadora, e outros R$ 35 mil em um dos quartos do apartamento 1101.

Conforme apurado por A TARDE, o advogado Júlio César Ferreira, elo no repasse da propina, tem colaborado com as investigações. Em trecho da decisão, o ministro Og Fernandes afirma que "a degravação de conversas ambientais gravadas por Júlio César durante conversas com seus interlocutores e parceiros no presente esquema ilícito é elucidadora".

Também no pedido, o MPF aponta que "independente de ter razão ou direito, provado ou não, nas disputas rurais em apreço, Júlio César serviu de fio condutor para a audaciosa investida criminosa".

Conforme a investigação, foi acertado que a desembargadora receberia em torno de R$ 1 milhão para proferir decisão favorável ao sócio da Bom Jesus Agropecuária, em mandado de segurança, o que ocorreu. O entendimento da magistrada foi seguido pelo Tribunal Pleno do TJ, em sessão no dia 21 de janeiro.

A Operação Faroeste teve início em novembro do ano passado, quando o STJ afastou dos cargos os desembargadores Gesivaldo Britto, Maria da Graça Osório Pimentel Leal, Maria do Socorro Barreto e Olegário Monção Caldas, além dos juízes Marivalda Moutinho e Sérgio Quadros Sampaio. Maria do Socorro e Sérgio continuam presos.