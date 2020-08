PF descobre garimpo ilegal e prende dois em Mato Grosso

Divulgação

A Polícia Federal, em parceria com o Ibama e o 11º Batalhão da Polícia Militar, deflagrou nos dias 27 e 28 de agosto operação de combate a crimes ambientais na região norte de Mato Grosso. A ação teve como finalidade fiscalizar e reprimir as atividades ilícitas de garimpos de ouro na região da Gleba Nhandu, no município de Novo Mundo.

Os locais foram previamente levantados através de imagens de satélites, que demonstraram a abertura de diversas lavras garimpeiras em áreas de reserva legal. A região abrange assentamentos, propriedades rurais e áreas de preservação permanente (APPs) dos rios Braço Norte e Peixoto de Azevedo.

Onze pessoas responsáveis pelas lavras, entre elas garimpeiros, proprietários rurais e proprietários de maquinário, foram identificadas. Os suspeitos foram multados e autuados administrativamente e criminalmente por usurpação de bens da União, extração ilegal de minério e crimes ambientais, entre eles, o desmatamento sem autorização, poluição de recursos hídricos e uso de substância perigosa (mercúrio).

No decorrer dos trabalhos foram apreendidas duas escavadeiras hidráulicas, um trator de esteira, um caminhão prancha, seis dragas e 3 mil litros de óleo diesel. Todo o maquinário e o combustível foram destinados às prefeituras locais.

Dois garimpeiros foram presos em flagrante por porte ilegal de armas e encaminhados para a Delegacia da Polícia Federal em Sinop/MT, unidade da PF responsável pela operação.