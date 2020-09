PF desarticula organização que fraudava licitações no Tocantins

Agência Brasil

A Polícia Federal deflagrou hoje (22) a Operação Tempos Modernos para desarticular uma organização criminosa envolvida em fraudes a licitação e contratos públicos de pavimentação e abertura de estradas vicinais na região sul do Tocantins.

Cerca de 45 policiais federais cumprem dez mandados judiciais de busca e apreensão, três afastamentos de cargos públicos nas cidades de Alvorada, Jaú do Tocantins, Paraíso do Tocantins e Palmas. As determinações judiciais foram expedidas pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região – TRF1.

Investigações

A investigação teve início após indícios de que as licitações estariam sendo direcionadas a uma empresa que vencia todas as licitações na região. O grupo criminoso atuava por meio de pagamento de propina aos servidores públicos envolvidos no processo de licitação, contratação e fiscalização.

Segundo a PF, a empresa responsável pelas fraudes subcontratava a execução das obras, que sempre aconteciam em condições inferiores as tipificadas nos contratos. As investigações apontam um prejuízo de aproximadamente R$ 3 milhões aos cofres públicos.

Crimes

Os investigados poderão responder pelos crimes de fraude a licitação, peculato, organização criminosa, corrupção ativa e passiva e lavagem de dinheiro.

De acordo com a PF, o nome da operação, Tempos Modernos, faz uma referência crítica ao mundo capitalista, em que tudo gira em torno do capital e do lucro, e para atingir seus objetivos algumas organizações lançam mão de uma requintada estrutura de corrupção, em detrimento da sociedade e do bem público.