Pesqueiro destino de Reinaldo tem diária a R$ 1,1 mil, lancha de luxo e praia privativa

Após conseguir identificar o paradeiro do governador Reinaldo Azambuja, hospedado em pesqueiro na Argentina, a reportagem do Jornal Midiamax apurou que, para passar apenas um dia na pousada, o turista pode chegar a desembolsar até R$ 3,5 mil.

Localizada em Itá Ibaté, na província de Corrientes, na Argentina, o pesqueiro Gêmeos Pesca cobra de cada um dos clientes pelo menos R$ 1 mil, em pacote que contempla pescarias e hospedagem para três. No caso de uma dupla, com os mesmos itens, o valor sobe para R$ 1,1 mil cada hóspede. Além da pescaria e da hospedagem, o pacote turístico inclui desde praia privativa aos hóspedes, open food e open bar, até uma luxuosa lancha para a prática de pescaria esportiva.

Apesar de estar localizado em ‘solo hermano’, os responsáveis pela pousada garantem translado exclusivo ao cliente a partir de Foz do Iguaçu, Paraná. Os meios de transporte variam e o hóspede pode optar desde ser levado por ônibus ou em um veículo do tipo Mitsubishi Pajero.

Caso opte por chegar à pousada no veículo de luxo, o cliente desembolsa R$ 2,5 mil para um translado de 466 km percorridos em 6 horas de viagem. Valor este sem contar a diária já citada.

Ao chegar na pousada do pesqueiro, os clientes ganham um pernoite que não é cobrado, que já inclui um jantar. No apartamento, podem usufruir de uma suíte com banheiro privativo, ar condicionado, frigobar com consumo “na faixa” e wi-fi – para os hospedes brasileiros, a TV a cabo conta com canais nacionais. Além de tudo, estarão à disposição piscina e jacuzzi com vista para a imensidão do Rio Paraná.

Na hora do lazer, os pescadores contam com um guia nativo, mas que compreende o português perfeitamente, segundo a descrição do próprio pesqueiro. A lancha, revestida em fibra de vidro e motor potente de 115 HP, fica disponível por tempo ilimitado ao cliente. Durante a pesca, ele ainda tem lanche e bebida incluídos.

Vale lembrar que, além do translado, o pacote da diária não inclui iscas artificiais (que são emprestadas e cobradas à parte, caso o pescador as perca), telefonemas e bebidas destiladas, como whisky, vinhos e caipirinhas. Desta forma, contratar cinco diárias na pousada do pesqueiro incluindo o translado, valores podem ultrapassar R$ 7,5 mil.