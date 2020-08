Perito afirma que tiro que matou Isabele não foi acidental

REPORTER MT

O perito Carlos Roberto Angelotti, de 59 anos, que atua como assistente técnico no inquérito policial de Isabele Guimarães Ramos, de 14 anos, apontou que o tiro que matou a adolescente não foi acidental. O perito foi contrato pela família da vítima.

Laudos periciais do local do crime e balística vão trazer à tona a verdade sobre o homicídio, entretanto, com base no laudo da necrópsia, a qual o profissional teve acesso, ele antecipa que o disparo não foi acidental.

A Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) ainda irá realizar a reprodução simulada do crime, da qual Angelotti participará.

Ele ainda apontou que prefere não se manifestar sobre as investigações, visto que ainda estão em curso, mas ressalta que "o testemunho de um perito nunca é mentiroso", disse ao site Gazeta Digital.

Angelotti é professor da Academia de Polícia, das disciplinas de local de crime e balística, o perito aposentou-se recentemente com 32 anos de atuação junto à Politec. Ele foi responsável por criar o método de reprodução simulada que é utilizado pela instituição e foi mestre de grande parte dos peritos responsáveis pela emissão dos laudos deste crime.

Segundo a Politec, o laudo de balística deve ficar pronto nesta terça-feira (4) e, em seguida, o de local de crime, os quais serão entregues na Delegacia Especializada do Adolescente (DEA).

Relembre o caso

Isabele Guimarães morreu na casa da amiga, filha do empresário Marcelo Cestari, na noite do dia 12 de julho deste ano. As informações são que a amiga estava indo guardar duas armas e que em um acidente, as armas caíram e ao pegá-las uma disparou acidentalmente, acertando Isabele, que estava dentro do banheiro do quarto da amiga. O tiro acertou o nariz e saiu na nuca.

Na mesma noite, a Polícia Civil apreendeu sete armas na residência, sendo duas em nome de uma terceira pessoa. Por não ter o porte das armas, Marcelo foi preso em flagrante e pagou R$ 1 mil para ser solto.

As duas armas são do sogro da adolescente B.O.C. e foram levadas até a casa pelo namorado da jovem.

*Com informações Gazeta Digital