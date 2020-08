Período integral será retomado na segunda

Redação

A partir de segunda-feira (24.08), o Procon Estadual retorna com o atendimento ao público em período integral, das 8h às 17h. Mas para evitar aglomeração e a propagação da Covid-19, fica mantido o sistema de atendimento por agendamento prévio. O consumidor deve enviar uma mensagem de WhatsApp para telefone (65) 99228-3098, solicitando um horário.

O agendamento é obrigatório para o registro de reclamações e outros serviços prestados pelo órgão de defesa do consumidor, devendo ser realizado das 8h e às 16h, por WhatsApp. Coordenador de atendimento do Procon Estadual, Fhillipy Aleixo reforça que essas medidas são necessárias para a proteção do próprio consumidor.

Serão atendidos cerca de 90 consumidores por dia, para evitar aglomeração e preservar a saúde de todos, consumidores e servidores. “Para a consulta de protocolos e processos não é necessário agendar, mas controlamos e limitamos a entrada de consumidores que vão realizar consultas para que seja respeitado o distanciamento social”, explica Aleixo.

A sede do Procon-MT está localizada na Rua Baltazar Navarros, n. 567 (antigo Sine), no Bairro Bandeirantes, em Cuiabá. Confira abaixo como será o atendimento das coordenadorias do Procon Estadual:

Coordenadoria de Atendimento (registros de reclamações pelos consumidores e consultas às respostas dos fornecedores): realizado mediante agendamento pelo WhatsApp, pelo telefone (65) 99228-3098.

Coordenadoria de Gestão de Processos e Documentos (protocolo de documentos por consumidores e fornecedores e vistas aos autos dos processos): atendimento por ordem de chegada, com senhas distribuídas no Procon-MT. Para esse tipo de atendimento, não é necessário agendamento.

Coordenadoria de Conciliação e Turma Recursal (audiências de conciliação e vistas de processo por advogados): as audiências de conciliação estão temporariamente suspensas. O atendimento a advogados para vistas a processos e protocolização de recursos na Turma Recursal é realizado mediante agendamento pelo telefone (65) 3613-2143.

Ouvidoria: para orientações, cesse aqui.

Consumidor.gov.br

Os consumidores também podem registrar reclamações sem sair de casa através da plataforma www.Consumidor.gov.br , que conta com mais de 800 empresas cadastradas. Atualmente, 80% das reclamações registradas no site são solucionadas pelos fornecedores. A plataforma funciona 24h por dia, incluindo sábados, domingos e feriados, e permite que o consumidor faça sua reclamação por computador ou por algum dispositivo móvel via aplicativo do www.consumidor.gov.br .