Período de matrícula para alunos novos nas unidades das Regionais Sul e Oeste segue aberto

O período de matrículas para alunos novos, na faixa etária de 0 a 3 anos e 11 meses, na rede pública municipal de ensino de Cuiabá, prossegue nesta quinta e sexta-feira (19 e 20), para as unidades educacionais localizadas nas Regionais Sul e Oeste. Nas creches Centros Educacional Infantil Cuiabano (CEICs), Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) e Centro Emergencial de Educação Infantil Portal da Fé, a Prefeitura de Cuiabá está disponibilizando 4.053 vagas. As solicitações de matrícula são feitas somente pelo Portal Matrícula WEB.

No link do portal Matrícula WEB, disponível no site da Prefeitura de Cuiabá, os pais ou responsáveis preenchem um formulário de informações e a solicitação de matrícula. Após a análise dos cadastros, com base nos critérios estabelecidos na Portaria 500/2019/GS/SME e no Decreto 6.292, de 12 de junho de 2017, a Secretaria de Educação vai divulgar, a partir do dia 21 de janeiro, também no site da Prefeitura de Cuiabá e nas unidades educacionais, os classificados. As duas normativas determinam os procedimentos de matrícula e o atendimento prioritário para as crianças com necessidades especiais, beneficiárias do Programa Bolsa Família do Governo Federal, renda familiar e, a maior proximidade da residência da criança (se houver empate).

“A partir dessa data, os pais ou responsáveis deverão comparecer nas unidades escolares de inscrição, no prazo de três dias úteis a partir da convocação, para efetivar as matrículas mediante a apresentação dos documentos. É preciso ficar atento, pois o não comparecimento no prazo acarretará na perda da vaga”, explicou a coordenadora da Comissão Permanente de Organização da Demanda Escolar (CPODE), Angely Arruda, salientando que, as solicitações de matrícula que extrapolarem o número de vagas disponíveis farão parte do Cadastro de Demanda.

Os documentos que devem ser apresentados nas unidades educacionais são Certidão de Nascimento ou, para os alunos imigrantes, a Partilha de Nascimento ou Protocolo de Refúgio ou, a Carteira Nacional de Registro Migratório (CNRM), RG e CPF (do responsável), comprovante de endereço, cartão de vacina atualizado, laudo médico no caso de criança com deficiência e para os beneficiários do Programa Bolsa Família, cópia desse documento.

A orientação da Comissão Permanente de Organização da Demanda Escolar (CPODE) é que os pais, no preenchimento das informações para a solicitação de matrícula, informem um número de contato telefônico válido inclusive de celular porque as informações e convocações, além de disponibilizadas no link Matrícula WEB, serão repassadas via celular.

Postos

Os pais ou responsáveis que tiverem alguma dificuldade a Secretaria Municipal de Educação montou postos de atendimento. Nesta quinta-feira (19) e sexta-feira (20) estão funcionando postos de atendimento na sede da Secretaria de Educação, na Rua Diogo Domingos Ferreira, 292, bairro Bandeirantes.

Os atendimentos acontecem também nos CRAS Getúlio Vargas e do Tijucal, na Biblioteca Saber com Sabor do Pedra 90 e CRAS Osmar Cabral (Regional Sul), e nas Bibliotecas Saber com Sabor dos bairros Santa Izabel e Cidade Verde (Regional Oeste). Os postos de atendimento funcionam das 8 às 17 horas.

Além disso, a Secretaria de Educação de Cuiabá disponibiliza o telefone 0800 6462003.

Fique atento

A matrícula para alunos novos nas unidades que oferecem Educação Básica, Pré-Escola (4 e 5 anos) e Ensino Fundamental, serão realizadas no período de 07 a 10 de janeiro de 2020, também pelo link do Matrícula WEB. Para essas unidades, inclusive para as escolas do campo que já iniciaram as matrículas, foram disponibilizadas 6.111 vagas.

No total, a Prefeitura de Cuiabá disponibiliza 10.146 vagas para todas as modalidades de ensino.

Rede municipal

A rede pública municipal de Educação de Cuiabá é composta por 49 creches, dois Centros Educacionais Infantis Cuiabanos (CEICs), 23 Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs), dois Centros Emergenciais de Educação Infantil (CEEI), 80 Escolas Municipais de Educação Básica (EMEBs), e oito escolas do campo.

Essas unidades de ensino atendem a 54 mil estudantes de 0 a 14 anos, além de alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA).

SERVIÇO

MATRÍCULA WEB para alunos novos

De 0 a 3 anos e 11 meses

Data: 19 e 20 - Regionais Sul e Oeste

Para: Creches, Centros Educacionais Infantis Cuiabanos (CEICs), Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) e Centro Emergencial de Educação Infantil (CEEI) Portal da Fé

Data: 07 a 10 de janeiro de 2020 para alunos novos de 4 a 14 anos

07 e 08 - Regionais Norte e Leste

09 e 10 - Regionais Sul e Oeste

Para: unidades educacionais que oferecem Educação Básica, Pré-Escola (4 e 5 anos) e Ensino Fundamental

Onde: Portal Matrícula WEB-site da Prefeitura Municipal de Cuiabá

Telefone para orientação: 0800 646 2003