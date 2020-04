Pelo 2º dia, mais de mil casos da Covid-19 são confirmados em 24h

Divulgação

Pelo segundo dia consecutivo, mais de mil casos do novo coronavírus foram confirmados nas últimas 24 horas. De terça (31/3) para quarta (1º/4), 1.119 pacientes foram diagnosticados com a doença. O número de mortes também teve um aumento grande: 39 mortes foram inseridas no balanço. Com isso, o Brasil registra 6.836 casos de Covid-19 e 240 óbitos.

Desde a última terça, o número de mortes e casos da doença cresce exponencialmente. O mês de abril é visto por especialistas e pelo próprio Ministério da Saúde com preocupação, já que o Brasil pode enfrentar o pico de casos da doença e ser decisivo no combate à pandemia.

A taxa de letalidade do vírus se manteve em 3,5% Todas as cinco regiões do Brasil já registraram mortes em decorrência da Covid-19.

Ao todo, 18 estados e o Distrito Federal têm vítimas: São Paulo (164), Rio de Janeiro (28), Ceará (8), Pernambuco (8), Piauí (4), Rio Grande do Sul (4), DF (3), Amazonas (3), Paraná (3), Minas Gerais (3), Bahia (2), Santa Catarina (2), Alagoas (1), Paraíba (1), Goiás (1), Maranhão (1), Mato Grosso do Sul (1), Rondônia (1) e Rio Grande do Norte (2).

A região Sudeste segue liderando o número de casos confirmados, com 4.223 registros. Em seguida, está o Nordeste, com 1.007 casos; o Sul, com 765; o Centro-Oeste, com 504; e o Norte, com 337.