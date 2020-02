Pela 1ª vez, novos casos diários fora da China superam os do país asiático

Divulgação

O diretor-geral da OMS (Organização Mundial da Saúde), Tedros Adhanom Ghebreyesus, afirmou nesta 4ª feira (26.fev.2020) que, pela primeira vez, o número de novos casos confirmados fora da China excedeu, na 3ª feira (25.fev), o número de novos casos na China. De acordo com a organização, 427 casos foram notificados por 37 países ontem, em comparação com os 411 pelas autoridades chinesas.

“Fora da China, existem agora 2.790 casos em 37 países e 44 mortes”, disse Tedros, em entrevista coletiva em Genebra. No total, na China, o vírus já matou 2.715 pessoas e infectou mais de 78.000. Outras 52 mortes no país foram registradas nesta 4ª feira –o número mais baixo em 3 semanas– sem mortes fora do centro do surto na província de Hubei. As informações são do jornal britânico The Guardian.

Na entrevista coletiva, o diretor da OMS também pediu à comunidade internacional que tenha “esperança, coragem e confiança” de que o vírus possa ser contido. O aumento no número de casos na Itália, Irã e Coréia do Sul foi descrito pelo chefe da OMS como “profundamente preocupante”. A organização anunciou que uma equipe de missão será enviada ao Irã no fim de semana, onde 19 pessoas morreram e 139 outras foram infectadas.

O número de mortes fora da China continental também aumentou, incluindo 16 no Irã, 11 na Coréia do Sul e 11 na Itália até esta 3ª feira. O Ministério da Saúde confirmou nesta 4ª feira (26.fev) o 1º caso positivo do Covid-19 no Brasil. Globalmente, existem 81.191 diagnosticados com a doença.

No briefing diário dessa 2ª feira (24.fev), o diretor-geral da OMS disse que o surto de coronavírus “ainda não atingiu o nível da pandemia”. No entanto, pediu que os países e comunidades se preparem para a propagação do vírus. O vídeo da entrevista foi divulgada pela revista norte-americana Time. De acordo com o CDC (Centro para Controle e Prevenção de Doenças) dos EUA, a pandemia é considerada uma epidemia que se espalhou por vários países ou continentes.

“Há muita especulação sobre se esses aumentos significam que essa epidemia se tornou uma pandemia”, disse Tedros. “Esse vírus tem potencial pandêmico? Absolutamente, tem. Já estamos lá? De acordo com a nossa avaliação, ainda não”. Segundo ele, a OMS está preocupada com a situação no República Islâmica do Irã e na Itália.

“Cada país tem que elaborar seu próprio plano de contenção de riscos. As prioridades são a proteção dos profissionais de saúde, a mobilização das comunidades para ter 1 cuidado especial com os idosos e com as patologias e a proteção dos países mais vulneráveis, contendo a epidemia nos que podem fazê-lo”, acrescentou Tedros.

Já o diretor do Programa de Emergências do grupo internacional, Mike Ryan, afirmou que “não é realista dizer que é possível parar a transmissão entre os países”. “Provavelmente haverá epidemias em vários, mas pode ser contida”, disse Ryan. “Não podemos saber o que vai acontecer, se [a epidemia] será contida ou se transformará numa doença estacional.”

Na 2ª feira, os especialistas da organização que estiveram na China informaram não terem encontrado mudanças significativas no DNA do vírus. “A transmissibilidade desse vírus ainda não é compreendida”, alegou David Heymann, professor de Epidemiologia de Doenças Infecciosas da Escola de Higiene de Londres. “Entende-se como é transmitido de pessoa para pessoa – contato social, espirro, tosse, face a face e em ambientes hospitalares onde não há prevenção e controle adequados de infecção – mas o quão facilmente isso se espalha em outras circunstâncias é desconhecido no momento.”

Irã

No Irã, o vice-ministro da saúde e chefe da força-tarefa de combate ao coronavírus do país, Iraj Harirshi, contraiu a doença. O anúncio foi feito na 3ª feira. “Eu tive febre 2ª à noite e os testes preliminares deram positivo”, disse Harirshi em vídeo. “Eu me isolei depois do meu último teste… e comecei o tratamento.”

O parlamentar iraniano Mahmoud Sadeghi também afirmou ter sido diagnosticado com o vírus. Em uma mensagem no Twitter, Sadeghi escreveu: “meu teste de corona foi positivo… não tenho muita esperança de continuar nesse mundo”. O surto no Irã se concentrou principalmente em Qom, cidade sagrada e local de peregrinação para muçulmanos xiitas.

No território iraniano, as infecções confirmadas já passam de 90. Por isso, os Emirados Árabes Unidos proibiram, na 3ª feira voos indo ou vindo do Irã por pelo menos uma semana. A Turquia e o Paquistão também fecharam as fronteiras terrestres com o Irã nos últimos dias, e o governo do Líbano também decidiu restringir voos a países com surtos do vírus.