Pedidos de cassação contra Chico 2000 e Juca do Guaraná são arquivados

Divulgação

A Comissão de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Municipal de Cuiabá arquivou dois processos de pedido de cassação contra os vereadores Chico 2000 (PR) e Juca do Guaraná (Avante). O arquivamento se deu na última quinta-feira (20), durante reunião extraordinária realizada pela Comissão.



Ambos os pedidos foram apresentados pelo vereador Abílio Junior (PSC) ainda no ano passado. Eles foram arquivados por falta de provas consistentes para sustentar as acusações.



Na representação contra Juca, o social cristão sustenta que o colega jogou uma cadeira nele durante uma discussão. Na representação, entretanto, Abílio não cita que o provocou, afirmando que os dentes do parlamentar seriam "falsos", fazendo referência as suas lentes de contato.



No que tange a Chico 2000 (PR), o parlamentar o acusou de ameaça de morte, mas também não apresentou provas contundentes que fizessem a representação seguir a diante.



O fato, inclusive, pesou no processo que a Comissão de Éticas conduziu contra Abílio, sendo um dos motivos que levaram o relator, o vereador Ricardo Saad (PSDB), a apresentar o relatório sugerindo a cassação do social cristão.



O processo contra Abpilio está sendo analisado pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). Após isso, deve ser remetido a apreciação do plenário para votação.