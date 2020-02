Pastor do Piauí cria ‘unção do morcego’ para combater coronavírus

Um vídeo mostra um Pastor fazendo uma oração que seria para salvar a humanidade do coronavírus, que já matou, até esta segunda-feira (03/02), 361 pessoas na China e infectou mais 17.200 na China. O vídeo é atribuído ao Pastor Raimundo Ferreira, da Igreja Assemble ade Deus de Pedro II, a 195 km ao norte de Teresina.

No vídeo (no final da matéria), o Pastor aparece dependurado no galho de uma maqueira enquanto uma pessoa filma. “Aperta aonde” pergunta o que parece ser uma mulher. “No vermelho” responde o pastor, enquanto reza.

Um áudio que também circula na internet e que seria de outro pastor, o homem pede para terem cuidado em falsos profetas.

“Olha aí, irmãos! A que ponto chega uma pessoa para tentar chamar a atenção, se utilizando do que é sagrado, do evangelho, da palavra de Deus... Para enganar as pessoas com coisas que não existem [...] O pastor Raimundo Ferreira está sendo zombado esse negocio da unção do morcego aí que ele inventou” diz.

O Em Foco tentou contato com a Igreja Assembleia de Deus de Pedro II pelo telefone final 2015, que aparece nos guias telefônicos digirais como sendo da Igreja, mas as ligações não foram completadas.