Parlamentar é presidente da CPI que investiga cobrança abusiva

O vereador de Cuiabá Marcrean Santos (PRTB) afirmou em plenário na Câmara Municipal que a Águas Cuiabá, empresa que atua no tratamento de água e esgoto na capital, faz um serviço 'seboso'. O parlamentar é presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investiga o trabalho prestado pela empresa.

“Ali no Renascer, que é vizinho nosso do Pedregal, foi feita a rede de esgoto, mas não pensou que depois vinha um local que ficava os moradores. A rede de esgoto foi feita e acabou com a pavimentação do bairro, fizeram lá um trabalho ‘seboso’ e agora o povo está desesperado porque triplicou o valor da conta”, declarou o parlamentar nesta quinta-feira (20).

O vereador afirmou que pretende chamar o diretor-geral da Águas Cuiabá, Luiz Fabriani, a equipe do Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) e ainda o Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro) para serem ouvidos na CPI, após o feriado de carnaval.

Segundo Marcrean, o objetivo é agendar uma audiência pública no mês de março para discutir o abuso da cobrança de tarifa na rede de esgoto da capital. O vereador afirmou que irá provar na CPI que a Águas Cuiabá não está cumprindo com as cláusulas contratuais.

“Nós vamos provar nessa CPI que ela [Águas Cuiabá] não está cumprindo. Nós já enviamos um documento para Agência Municipal de Regulação de Serviços Públicos Delegados de Cuiabá (ARSEC) solicitando um posicionamento em relação a tarifa de esgoto. Queremos que a ARSEC dê um documento [para verificar] se há, ou não, a possibilidade da redução da tarifa de esgoto fracionada em Cuiabá, porque a Águas Cuiabá trata menos de 50% do esgoto e cobra 90%”, afirmou.

O parlamentar saiu em defesa da cobrança do 'esgoto social'. Hoje, independente do seu consumo, o consumidor paga uma tarifa fixa. "Não tem taxa social para o esgoto em Cuiabá, se você gasta 10 metros ou 100 metros você paga 90%. Nós não concordamos, essa CPI do qual sou presidente, após o feriado do carnaval nós vamos estar ouvindo a direção da Águas Cuiabá", disse.