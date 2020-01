'Parei de acreditar em famílias perfeitas no Instagram' diz modelo sobre Marcos Mion

É fogo no feno! A modelo Ana Carolina Jorge resolveu queimar na fogueira o apresentador de 'A Fazenda', Marcos Mion ao publicar nas suas redes sociais um print com uma suposta conversa entre os dois, onde o marido de Suzana Gullo dá uma cantada na moça: “Fica muito sem graça aquela academia sem você sorrindo e pulando corda”.

“Me responde!”, Mion teria pedido. “Hahaha para”, escreveu em seguida. Ana Carolina parece ter respondido apenas: “O quê?”.



A modelo cobriu o resto do texto do apresentador. “Faz mais ou menos um ano em que eu parei de acreditar em famílias perfeitas no Instagram”, desabafou na tarde desta terça-feira (7).

Não demorou muito para que o caso ganhasse uma repercussão entre os fãs de Mion e Ana Carolina fez outro post: 'Não quero mídia em cima de tristeza alheia. Não achei que teria toda essa repercussão. Lealdade é tudo na vida"

Procurada a assessoria do apresentador Marcos Mion não vai comentar sobre o assunto.