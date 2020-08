Parceria entre Governo e setor produtivo é fundamental

O Governo do Estado tem atuado de forma integrada com o setor produtivo para combater os incêndios e queimadas ilegais em Mato Grosso. A parceria é fundamental, segundo o presidente do Sistema Famato, Normando Corral, uma vez que os produtores também têm interesse em combater os incêndios para proteger as propriedades.

“As queimadas são um problema que não podem ser dissociados, Governo e produtores. Cada um tem que fazer a sua parte. Tanto na pecuária, quanto na agricultura, há muito tempo que o fogo deixou de existir, não podemos ter incêndios, e é nosso interesse proteger nossas propriedades, combatendo os incêndios em parceria com os órgãos públicos estaduais”, afirmou Corral.

De acordo com ele, a parceria entre Governo e produtores também facilita o acesso das equipes de combate às queimadas em locais distantes e de pouca acessibilidade. “Essa proximidade é necessária e útil, para garantir os recursos e equipamentos de combate aos incêndios”, completou o presidente do Sistema Famato.

Corral ainda contou que os produtores têm acesso a capacitações para prevenção e combate aos incêndios, principalmente, no período de seca. “Sabemos que o fogo causa muitos prejuízos. Então o entendimento que temos junto à Secretaria de Meio Ambiente é que o produtor é um aliado, principalmente, dos Bombeiros, pois não somos especializados no combate às queimadas”.

A secretária de Meio Ambiente, Mauren Lazzaretti, afirmou que a principal meta do Governo é orientar os produtores e evitar que os crimes ambientais ocorram. Ela reforçou que as parcerias entre setor produtivo, Governos Federal e do Estado fazem a diferença para uma resposta rápida no combate às queimadas.

“Estamos, por exemplo, atuando fortemente no Pantanal para que o controle dos incêndios no local possa ser feito o mais rapidamente possível. Essas parcerias nos possibilitaram implementar as ações corretivas e diminuir em 75% os focos de calor e de incêndios florestais na região”, concluiu ela.