Para aumentar arrecadação em 2020, Estado avalia taxar setor da mineração

Depois de ter feito no início do ano ajustes no Fundo Estadual do Transporte e Habitação (Fethab), com a criação de um novo fundo com alteração na taxação do algodão e a incidência do Fethab sobre o milho, o governo de Mato Grosso prepara para o próximo ano a taxação do setor de mineração. De acordo com o secretário de Estado de Fazenda, Rogério Gallo, parte dos valores arrecadados com o Fethab mineração será aplicado em políticas públicas nos municípios onde atuam grandes mineradoras.

O novo Fethab foi aprovado pela Assembleia Legislativa em janeiro com a perspectiva de representar um acréscimo anual de R$ 500 milhões, o que poderá representar no total uma arrecadação de R$ 1,46 bilhão. Segundo o titular da Sefaz, com os ajustes feitos já houve um incremento de pelo menos 30% da arrecadação inicialmente estimada. Com o Fethab incidindo sobre a mineração, o governo pretende, além de aumentar a receita, implementar também um controle na área para apertar o cerco aos sonegadores.

“Está um estudo a criação de um Fethab na área de mineração. É um setor que tem uma evasão grande, são recursos não renováveis”, disse o secretário Rogério Gallo, em entrevista ao Programa Tribuna, na Rádio Vila Real. Gallo informou que a Sefaz está fazendo um pente fino no setor, entretanto, existe um problema de legislação, que até facilita a sonegação, mas que está sendo objeto de intensa fiscalização.

Segundo Gallo, dando um exemplo sobre o ouro, se este mineral for declarado como um ativo financeiro, não ocorre à incidência do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), que é um tributo estadual, mas sim o IOF (Imposto Sobre Operações Financeiras) que é um imposto federal. “Aí é que ocorrem muitas fraudes, infelizmente, de vendas aqui de Mato Grosso para outros estados, dizendo que o ouro é um ativo financeiro e na verdade isso acaba não ocorrendo”, disse o secretário.

Para evitar esse tipo de fraude, a Sefaz, segundo o secretário, está fazendo fiscalizações no setor, em parceria com a Agência Nacional de Mineração (ANM) e com a Polícia Federal, já que ilegalidades nesse setor significam crimes federais. As fiscalizações abrangem também outros minérios, além do ouro.

Segundo Rogério Gallo, a taxação no setor, nos moldes do Fethab, já ocorre em outros estados, como no Pará e Minas Gerais. Para ele, a criação do fundo para este setor é necessária, porque Mato Grosso tem um potencial imenso na área da mineração, com previsão de grande prospecção para o futuro. “Boa parte dela [a produção], vai para a exportação e é completamente desonerada”, afirmou o titular da Sefaz.

Com o credenciamento das mineradoras, com a consequente cobrança do fundo, o Estado deverá criar políticas públicas na área da mineração, revertendo recursos para serem aplicados nas comunidades locais. Na área do meio ambiente já existe uma contrapartida das empresas, que inclui a construção de casas, creches, além das ações que são feitas para mitigar os impactos ambientais, mas o Estado pensa em políticas mais abrangentes.

Gallo lembrou de situações no passado que envolveu grandes empresas, que após a explorações de minérios foram embora. “Pelo menos era o que ocorria, a gente vê as cidades que dependiam muito da mineração, e hoje são cidades exauridas, como Poxoréo, Peixoto de Azevedo, que infelizmente são economias estagnadas. Então, de algum modo, temos que criar alguma politica publica na área de tributação para fazer uma reversão para as comunidades locais”, disse o secretário.

Gallo ressaltou, ainda, que, com a saída das empresas mineradoras, ocorrem problemas de desemprego, e também certa desestruturação nos municípios, já que diminuiu a receita das prefeituras locais. Assim, recursos provenientes do Fethab seriam aplicados em áreas como saúde, educação, assistência social. “Já temos um diálogo aberto com a Assembleia Legislativa, há um bom espaço para que façamos isso”, disse o secretário.

CPI DA MINERAÇÃO

Depois de ter focado neste semestre o setor dos combustíveis, a Comissão Parlamentar do Inquérito (CPI) da Sonegação e Renúncia Fiscal instalada pela Assembleia Legislativa já definiu que em 2020, em mais um período de 180 dias, a CPI vai investigar três áreas, e uma delas é o da mineração, ao lado dos setores de frigoríficos e do agronegócio.

De acordo com o presidente da CPI, deputado estadual Wilson Santos (PSDB), existe denúncias de grande evasão em minérios, principalmente de ouro. Foi definido que o sub-relator do setor mineração será o deputado Ondanir Bortolini (PSD), o Nininho.