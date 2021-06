Para 60%, sociedade deve aceitar homossexualidade; 28% dizem que não

Sérgio Lima/Poder360 - 14.jul.2019

Pesquisa PoderData realizada de 21 a 23 de junho de 2021 mostra que 60% da população brasileira acha que a homossexualidade deve ser aceita pela sociedade, enquanto 28% têm visão contrária. Os que não souberam responder a pergunta foram 12%.

O levantamento ouviu 2.500 entrevistados nas 27 unidades da Federação pouco antes de ser comemorado o dia do orgulho LGBTI, em 28 de junho, mês que celebra pautas importantes para o movimento.

A luta de ativistas e da comunidade LGBTI no Brasil tem longa história, sendo uma de suas primeiras conquistas a descriminalização do relacionamento entre pessoas do mesmo sexo, em 1830, a partir do Código Penal do Império do Brasil, assinado por Dom Pedro 1º.

O leque de direitos, no entanto, começou a se expandir –mesmo que lentamente– a partir dos anos 2000. Mas só em 2011 o STF (Supremo Tribunal Federal) reconheceu a legalidade da união estável entre casais homoafetivos.

Em junho de 2019, como último grande acontecimento para a comunidade, o Supremo, por 8 votos a 3, aprovou a criminalização da homofobia –equiparando-a ao crime de racismo.

Esta pesquisa foi realizada no período de 21 a 23 de junho de 2021 pelo PoderData, a divisão de estudos estatísticos do Poder360. A divulgação do levantamento é feita em parceria editorial com o Grupo Bandeirantes.

Foram 2.500 entrevistas em 445 municípios nas 27 unidades da Federação. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. Saiba mais sobre a metodologia lendo este texto.

Para chegar a 2.500 entrevistas que preencham proporcionalmente (conforme aparecem na sociedade) os grupos por sexo, idade, renda, escolaridade e localização geográfica, o PoderData faz dezenas de milhares de telefonemas. Muitas vezes, mais de 100 mil ligações até que sejam encontrados os entrevistados que representem de forma fiel o conjunto da população.

DESTAQUES DEMOGRÁFICOS

Os mais ricos e escolarizados são os que mais acham que a homossexualidade deve ser aceita pela sociedade. Já os mais pobres, os que cursaram até o ensino fundamental e os moradores da região Centro-Oeste são os que mais rejeitam.

Leia os recortes por sexo, idade, região, nível de instrução e renda:

MAIOR REJEIÇÃO ENTRE BOLSONARISTAS

Entre os que consideram o trabalho do presidente da República “ótimo” ou “bom“, 36% acham que a homossexualidade não deve ser aceita. Essa taxa cai para 20% entre os que rejeitam Bolsonaro.

O chefe do Executivo já proferiu diversas declarações consideradas homofóbicas desde que assumiu o Planalto. Em dezembro de 2019, por exemplo, afirmou que um repórter que o acompanhava tinha uma “cara de homossexual terrível”. Em outubro de 2020, associou o ato de beber Guaraná Jesus –refrigerante cor-de-rosa– a “boiolas“, termo pejorativo para se referir a homossexuais masculinos.

Em ambos os casos acima, Bolsonaro pediu desculpas depois da repercussão negativa.

