Papa Francisco aparece sem máscara em vídeo compartilhado por Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro saudou seus seguidores nesta 4ª feira (23.jun.2021) em seu perfil do Twitter com vídeo de Papa Francisco cumprimentando fiéis sem máscara. Via texto, Bolsonaro escreveu “Bom dia a todos!”. O vídeo foi gravado após audiência geral nesta 4ª no Pátio São Dâmaso, parte interna do Palácio do Vaticano.

Alguns seguidores do presidente comentaram que a falta de máscara não é questionada quando é com o Papa Francisco, outros lembraram que o representante religioso já foi imunizado.

Eis a íntegra do vídeo compartilhado por Bolsonaro (1min 08s) :

Ao chegar ao Pátio, o pontífice provocou aglomeração em divisórias de proteção. Neste caminho, cumprimentou crianças, idosos e quem lhe estendeu a mão.

Em 13 de janeiro, o Papa Francisco e o Papa Emérito Bento 16 tomaram a 1ª dose da vacina Pfizer contra o coronavírus. A 2ª dose foi administrada em 3 de fevereiro. Francisco se posicionou a favor da imunização em diversos momentos.

HOMEM-ARANHA EM AUDIÊNCIA

Durante a audiência desta 4ª feira (23.jun), uma figura chamou a atenção. Sentado ao lado de fieis, uma pessoa vestida de Homem-Aranha acompanhou o evento. O jovem fantasiado se chama Mattia Villardita, tem 27 anos e usa a roupa de herói há 3 anos para levar alegria a crianças que estão internadas em hospitais da Ligúria. Mattia recebeu o título de Cavaleiro da Ordem do Mérito pelo presidente italiano, Sergio Mattarella.

O jovem aproveitou para entregar uma máscara com o tecido da fantasia ao pontífice.

PANDEMIA NA ITÁLIA

O Ministério da Saúde italiano anunciou na última 2ª feira (21.jun.2021), que irá suspender o uso obrigatório de máscaras em locais abertos. Segundo o CTS (Comitê Técnico-Científico da Itália), a medida passa a valer em 28 de junho.

A desobrigação será possível devido à queda nos números de infectados e mortos pelo covid-19. Entretanto, a medida vale apenas para regiões classificadas como “faixa branca”. O anúncio foi feito pelo ministro da saúde Roberto Speranza, em seu perfil no Facebook.