Pandemia afetou 57% das exportadoras no país, afirma pesquisa

Levantamento da Confederação Nacional da Indústria (CNI) indica que 57% das empresas exportadoras tiveram as vendas ao exterior "afetadas negativamente" pela pandemia do novo coronavírus, enquanto 8% registraram aumento nas vendas para o exterior.

A CNI questionou as empresas sobre o "efeito da pandemia sobre a atividade de exportação até o momento". Os resultados foram:

'Foi afetada negativamente': 57%;

'Não foi afetada negativamente': 32%;

'As exportações aumentaram': 8%;

'Não sei': 3%.

De acordo com a CNI, a pesquisa foi feita entre os dias 2 e de junho e consultou 197 empresas exportadoras, importadoras e investidoras no exterior. O resultado abrange os meses de abril e maio.

Outros resultados

Segundo a CNI, 40% das empresas informaram que a queda nas exportações foi superior a 50% no valor das vendas.

Em relação à expectativa das empresas exportadoras para os próximos dois meses, os resultados foram:

'Será afetada negativamente': 36%;

'As exportações foram afetadas no início da pandemia, mas estão se recuperando': 29%;

'Não será afetada negativamente': 20%;

'Não sei': 10%;

'As exportações aumentarão': 5%.

Com relação às empresas importadoras, 70% afirmaram que foram afetadas negativamente pela pandemia do coronavírus nos meses de abril e maio, enquanto 2% disseram que as importações aumentaram.

Das empresas que tiveram as importações afetadas 58% importavam da China e 29% dos Estados Unidos.

Segundo a CNI, empresas consultadas afirmaram que as maiores preocupações com relação ao impacto da pandemia nas importações e exportação estão relacionadas à redução das exportações e da produção e com o aumento de preço de matéria-prima.