Países ricos fazem acordo de imposto global; injustiça com mais pobres persiste

O G7 é uma espécie de clube de bilionários. Estão lá os 7 países mais ricos do mundo: EUA, Alemanha, Japão, Reino Unido, França e Canadá. Em um encontro numa praia de Cornualha, no sul da Inglaterra, os líderes dos bilionários decidiram na semana passada que é hora de parar com a política neoliberal de cortar impostos, a única ária que o G7 sabia cantar. Essa prática só resultou em aumento da desigualdade: os ricos, pessoas físicas e jurídicas, nunca foram tão ricos.

Bilionários não gostam de pagar imposto, mas têm medo de que a miséria resulte em instabilidade, revolução ou regimes neofascistas. Foi por essa razão que o anúncio de que o G7 chegara a um acordo sobre um imposto mínimo global sobre multinacionais, de 15%, foi celebrado como um feito histórico. Há muito de marketing nesse rótulo de marco histórico, mas é de fato um evento comparado ao que levou à criação de impostos transnacionais nos anos 1930 pela Liga das Nações, a antecessora da ONU (Organização das Nações Unidas).

Já que estamos diante de um fato dessa magnitude, a pergunta a ser feita é outra: o acordo vai resultar em mais justiça tributária? Sim e não (a era das respostas fáceis acabou quando você tinha 11 anos).

Sim, porque multinacionais como o Google, Facebook, Apple e Amazon terão de dividir os lucros extraordinários que acumulam há duas, três décadas. A previsão é que o imposto global para as multinacionais vai arrecadar US$ 423 bilhões por ano. O Brasil deve ganhar R$ 5,6 bilhões também ao ano, de acordo com cálculos do Observatório da Tributação da União Europeia. E a resposta pode ser não porque o bolo que vai resultar dessa coleta de impostos corre o risco de ficar com os países ricos se os países pobres aceitarem o que quer a OCDE (Organização para a Cooperação do Desenvolvimento Econômico), outro clube de ricos ampliado –tem 37 membros.

O imposto global de 15% foi um agrado do presidente dos EUA, Joe Biden, para seus parceiros europeus, Alemanha, Reino Unido e França. A União Europeia reclama há anos que as múltis americanas obtém mais de 50% de sua receita fora dos EUA, mas não pagam impostos porque suas sedes são em paraísos fiscais. Nesses locais, o imposto pode ser zero (caso das Ilhas Virgens Britânicas ou Ilhas Cayman) ou cerca de 12% (Irlanda e Macau). O ex-presidente Donald Trump bloqueava qualquer negociação sobre aumento de imposto porque ele tem a mesma visão simplória que o presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Acha que não se deve aumentar imposto e ponto final. Biden sabe que essa concessão aos europeus vai lhe garantir tapete vermelho para os 4 anos de seu mandato.

Se não tivesse feito a concessão, Biden poderia sofrer um revés maior. A União Europeia planeja criar impostos digitais, cujo alvo são as big techs, todas americanas. O apoio de Biden ao imposto global aplacou o desejo dos europeus de taxar essas corporações unilateralmente. A União Europeia reclama dos EUA com razão. Segundo um documento do Parlamento Europeu, o bloco cobra em média 9,5% de imposto das empresas digitais enquanto nos negócios tradicionais essa alíquota chega a 23,2%.

É evidente que uma mudança desse porte na tributação global não pode ser feita por 7 países. Os próximos passos da discussão vão ser no encontro do G20 em Veneza, marcado para o próximo mês. Lá, a OCDE vai propor um modelo que já recebeu críticas de pesquisadores de tributos e justiça social. Uma das principais vozes entre os críticos é a Tax Justice Network (Rede de Justiça Tributária), entidade independente criada em 2003. A proposta da OCDE destina 75% do montante arrecadado para os países membros da OCDE; os 25% restantes são distribuídos para os demais países. A Tax Justice Network diz que não faz o menor sentido buscar uma reforma da globalização com uma proposta que perpetua injustiças e não é nem um bote de salvação para os países pobres.

A União Europeia deve ser a principal beneficiada com o imposto global, com ganhos de 48,3 bilhões de euros, ainda de acordo com o Observatório da Tributação da União Europa. Os EUA são o 2º com mais ganhos, com 40,7 bilhões de euros.

Liz Nelson, diretora de Justiça Tributária e Direitos Humanos da Tax Justice Network comparou a proposta da OCDE com o fim da escravidão, já que os países mais beneficiados, como Reino Unido e Holanda, foram potências no tráfico negreiro e funcionam com uma política tributária parecida com a dos paraísos fiscais. “Não podemos esquecer que foram os donos de escravos que receberam compensação do Império [Britânico] quando a escravidão foi abolida, não os próprios escravos. Não podemos repetir a história quando abolimos essa corrida para o abismo, não podemos recompensar os piores infratores dos abusos do imposto global”.

Em Veneza, o G20 vai mostrar se os países ricos estão falando sério quando dizem se preocupar com as injustiças da globalização.