Padre militar é preso por desvio milionário

O padre militar da reserva, Osvaldo Palópito, foi condenado a 26 anos e dois meses de prisão pela Justiça Militar. O religioso, de 66 anos, era capelão da Polícia Militar de São Paulo e teve os bens bloqueados após desviar R$ 1,3 milhão de doações de fiéis. As informações são do blog Último Segundo, do portal IG.

O ex-coronel recebe uma aposentadoria de R$ 16,4 mil, que agora pode perder, caso a Igreja Católica atenda ao pedido do Estado de São Paulo e o expulse de seu quadro de religiosos. O Estado quer oficializá-lo fora do quadro de servidores.