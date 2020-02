Paciente é isolada em hospital de MT; médicos investigam coronavírus

Uma paciente foi internada nesta quinta-feira (6) no Hospital Regional de Rondonópolis com sintomas semelhantes ao do coronavírus. Segundo as informações, ela esteve recentemente na Ásia, num dos países onde foram registrados casos da doença, que tem assombrado o mundo neste início de ano.

Ela deu entrada na unidade hospitalar com febre, tosse e dificuldade para respirar. Apesar de serem os principais sintomas do coronavírus, outras enfermidades também têm esses sintomas.

Exames realizados ainda são preliminares e o caso ainda não é tratado como suspeito. A Secretaria de Saúde do Estado vai se posicionar por uma nota oficial ainda nesta manhã.

Por precaução, a equipe do hospital isolou a paciente. Infectologistas estão examinando para chegar a uma conclusão.

São poucos os funcionários que estão tendo acesso à paciente.

O coronovírus foi registrado no fim do ano passado na China. Desde então, se espalhou por diversos países da Ásia e, pelo menos, 7 da Europa. Até o momento, já foram registradas 7 mortes pela doença no mundo.

No Brasil, já foram notificados 16 casos suspeitos da doença. Porém, nenhum ainda foi confirmado.