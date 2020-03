Paciente é internada às pressas e morre com suspeita de Covid-19 em MT

Divulgação

Uma indígena morreu na segunda-feira (23) na cidade de Barra do Garças com suspeita de coronavírus. Entretanto, o caso ainda está sendo investigado e o material coletado passa por exames.

Segundo informações da Secretaria Municipal de Saúde, ela e outra indígena teriam procurado a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), com sintomas de gripe. Por precaução, as pacientes foram isoladas.

Entretanto, uma delas não resistiu e morreu. Um dos resultados de exame descartou Covid-19 na paciente que sobreviveu.

Entretanto, amostras da paciente que morreu foram encaminhadas para Laboratório Central do Estado (Lacen), em Cuiabá. Por enquanto, Barra do Garças tem apenas um caso suspeito registrado.

De acordo com a nota divulgada pelo governo do estado na segunda-feira, Mato Grosso tem seis casos confirmados, sendo cinco em Cuiabá e um em Várzea Grande. Novo balanço será divulgado ainda hoje.

Os casos suspeitos estão distribuídos em Alta Floresta (3), Araputanga (1), Aripuanã (3), Barão de Melgaço (1), Barra do Garças (1), Cáceres (3), Campo Novo do Parecis (6), Comodoro (3), Cotriguaçu (1), Cuiabá (21), Guarantã (1), Ipiranga do Norte (1), Juína (2), Juruena (1), Lucas do Rio Verde (6), Matupá (2), Nova Monte Verde (1), Nova Mutum (1), Nova Olímpia (1), Nova Xavantina (1), Novo Horizonte do Norte (1).

Paranatinga (3), Pedra Preta (1), Peixoto de Azevedo (1), Pontes e Lacerda (2), Poxoréu (1), Primavera do Leste (5), Rondonópolis (17), São José do Rio Claro (1), Sapezal (2), Sinop (14), Tabaporã (2), Sorriso (1), Tangará da Serra (13), Terra Nova do Norte (1), Várzea Grande (12) e Vila Bela da Santíssima Trindade (1)

Assim como em outros municípios o estado, a Prefeitura de Barra do Garças, na tentativa de conter a propagação do novo coronavírus, também suspendeu as aulas na rede municipal, as feiras livres, além de eventos públicos e privados que gerem aglomeração de pessoas.

Para atender os casos de Covid-19, o governador Mauro Mendes anunciou a construção de 200 novos leitos de hospital e a compra de respiradores. De acordo com o secretário estadual de Saúde, Gilberto Figueiredo, o estado está relativamente preparado para atender os pacientes.