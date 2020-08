Ouvidoria e Governo entregam 100 cestas básicas

Notícia Max

A Defensoria Pública de Mato Grosso (DPMT), por meio da Ouvidoria Geral, em parceria com o Governo do Estado, entregou na tarde desta quinta-feira (27), 100 cestas básicas, kits de higiene pessoal e álcool em gel para famílias em situação de vulnerabilidade social pertences ao grupo Flor Ribeirinha, na Capital.

A solenidade contou com a presença do deputado estadual Max Russi (PSB), autoridades do Estado, a primeira-dama Virginia Mendes e representantes da DPMT. A distribuição foi feita no Quintal da Dona Domingas, localizado no bairro São Gonçalo Beira Rio.

Durante o evento, Virginia aproveitou o espaço para agradecer toda ajuda que o projeto Vem Ser mais Solidário vem recebendo.

“Agradeço a todos os parceiros que vêm trabalhando nesta causa. A Ouvidoria Geral. Essa é a primeira vez que visito o local, estou encantada. O que eles precisarem estamos à disposição”, disse a primeira-dama.

No dia 16 de julho, a presidente de honra do Flor Ribeirinha, Domingas Leonor da Silva, enviou um ofício à Ouvidoria-Geral da Defensoria Pública solicitando o envio de alimentos, materiais de limpeza e álcool em gel para que fossem distribuídos a cerca de 40 famílias carentes da comunidade, além de outros bairros onde moram os participantes do grupo.

Segundo ouvidor geral Cristiano Preza, a campanha criada pela Defensoria Pública,o Ouvidoria Solidária - Ouvidos Atentos e Mãos Estendidas, busca neste momento da pandemia da Covid-19 a união dos Poderes, oferecendo um suporte à população.

“Uma alimentação, uma proteção através do álcool em gel, para que eles consigam superar esse momento de dificuldades. Todos foram pegos de surpresa. O Flor Ribeirinha é uma entidade representativa de Mato Grosso, sendo necessária essa união de esforços, todos juntos”, elencou ao Notícia Max.

Para o defensor geral Clodoaldo Queiroz, o período é de adaptação, mantendo os serviços de assistência social para toda população, respeitando as regras de biossegurança indicadas pelas autoridades de saúde.

“Nós da Defensoria Pública tivemos que modificar as formas de atendimento. A Ouvidoria Geral é quem faz a ponte entre órgão e as entidades civis e associações, teve essa atitude proativa de buscar formas de amenizar o sofrimento das pessoas afetadas pelos impactos econômicos da pandemia, e hoje conseguimos estender esse atendimento Estado”, pontuou.

Flor Ribeirinha – A Associação Cultural Flor Ribeirinha trabalha há mais de 26 anos no resgate, manutenção, proteção e difusão da cultura popular, sobretudo o siriri e cururu, bem como outras formas de expressão da cultura regional em todo o estado.

Foi idealizado pela mestre da cultura, Dona Domingas, que hoje é “Doutora Honoris Causa” pela Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT). A associação atua como grupo com o nome Flor Ribeirinha na comunidade histórica onde nasceu, chamada de São Gonçalo Beiro Rio, onde se vivenciam e preservam as tradições cuiabanas nas celebrações tradicionais das festas de santos, na produção da cerâmica em argila e comidas e bebidas típicas, na confecção e uso da viola de cocho nas atividades, além do modo de vida dos ribeirinhos com seus costumes e tradições.