Outback lança combo especial que reúne as icônicas sobreasas de frango e mini burgers

Para os fãs de Outback que amam deliciar o menu da rede com a família, a marca apresenta uma promoção irresistível: Ridgy Didgy + Kookaburra Wings saem por apenas R$ 79,90. Os Ridgy Didgy Mini Burgers são seis suculentos mini burgers com queijo especial, ketchup, mostarda, picles e cebola roxa, servidos com fritas. Já as Kookaburra Wings são 10 sobreasas empanadas com um blend de temperos à escolha: light, medium ou hot. Molho tipo Blue Cheese e aipo crocante acompanham essas delícias.

Além desse exclusivo combo, o Outback presenteia seu público com diversas promoções especiais para curtir em casa. Todas as ofertas estão disponíveis pelo delivery via iFood por tempo limitado, de acordo com a disponibilidade dos estoques.

Para os apaixonados por camarão

Para delírio dos fãs de camarão, o Outback prepara uma promoção especial com um de seus pratos mais icônicos. No dia 29 de abril, a marca oferece Toowoomba Pasta em dobro por R$ 89,90. Essa verdadeira iguaria é uma composição de camarões cozidos no tempo certo, refogados no azeite e champignons temperados, com mix de ervas finas da casa, servidos com fettuccine al dente e envolvido por um suculento molho Alfredo preparado na hora.

Billabong Hour em casa

Para quem está com saudades do famoso Happy Hour da casa, o Outback preparou uma surpresa. A partir das 17h, a rede de restaurantes de temática australiana oferece, no delivery via iFood, um combo que inclui seis Ridgy Didgy Mini Burgers, uma Coca-Cola e uma porção de Bloom Petals por apenas R$ 69,90.

Segunda-feira é dia de Super Wings

As segundas-feiras podem ser mais Outback. Nesse dia semana, as famosas Kookaburra Wings (R$ 55,50), ganham um upgrade para Super Wings, nos pedidos de delivery via iFood. Ou seja, o cliente paga por 10 e leva 15 deliciosas sobreasas de frango.

Combo Veggie

Para o público vegetariano, o Outback também tem seu Combo Veggie promocional no delivery via iFood. Por apenas R$69,90 é possível escolher dois dos seguintes pratos: Jack Nachos, Veggie Blue Cheese Burger ou Aussie Plant Burger. A oferta está disponível por tempo limitado, de acordo com a disponibilidade dos estoques.

O Veggie Blue Cheese Burger é um surpreendente hambúrguer vegetariano à base de brócolis, couve-flor e queijo gorgonzola, coberto por um mix de queijos derretidos, servido com molhos de gorgonzola e smoked mayo, alface, tomate e picles de pepino em pão tipo brioche. Já o Aussie Plant Burger é um burger 100% vegetal com molho vegetal tipo cheddar, alface, tomate, cebola e picles no pão brioche. Esses dois pratos vêm acompanhados de fritas. Por sua vez, os Jack Nachos são crocantes tortillas de milho servidas com feijões pretos, tomate-cereja, repolho roxo, mix de queijos, fatias de jalapeño e carne vegetariana (jaca desfiada e preparada com o Bold Flavour Outback), acompanhados do famoso molho Cheese Ranch.

Para os apaixonados por steak

Já paras os apreciadores de um suculento steak, o Outback também preparou um combo irresistível. Na promoção, Herb Crusted Filet + Steakhouse Pasta saem por R$ 89,90, no delivery via iFood, por tempo limitado. O Herb Crusted Filet é composto de três saborosos cortes de filet mignon temperados com ervas finas, servidos com molho Cabernet Merlot e acompanhamento à escolha. Já o Steakhouse Pasta é um delicioso fettuccine com champignons, tomates frescos e cortes de filet mignon, refogado com um toque de vinho Chardonnay e black pepper.