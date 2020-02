Otaviano Pivetta deve encabeçar chapa com apoio de Mendes

O vice-governador de Mato Grosso Otaviano Pivetta (PDT) deve receber o apoio do governador Mauro Mendes (DEM) na eleição suplementar ao Senado, que acontecerá em 26 de abril.

A informação é do ex-prefeito de Cuiabá, jornalista Roberto França, apresentador do programa Resumo do Dia, na TBO.



Hoje o apoio do governador vem sendo disputado pelos pretensos candidatos da base governista, entre eles destacam-se: o ex-governador Júlio Campos (DEM), pela vasta experiência política e por ser da mesma sigla de Mendes; e o ex-vice-governador Carlos Fávaro (PSD), que disputou o senado nas últimas eleições na chapa de Mendes, saindo derrotado.



França ainda adiantou que a tendência é que a suplência da chapa de Otaviano Pivetta seja formada pelo próprio Júlio Campos e a presidente da Associação das Empresas do Distrito Industrial de Cuiabá, Margareth Buzetti (PP).



O ex-prefeito revelou que outro nome cotado para suplência, em caso de alguma desistência, é do ex-deputado federal Adilton Sachetti (PRB), numa articulação que agradaria o ex-ministro Blairo Maggi (PP).



A eleição suplementar foi definida após a cassação da senadora Selma Arruda (Podemos) pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A senadora foi cassada por prática de caixa 2 e abuso de poder econômico.

Além de Pivetta, a eleição suplementar ao Senado tem ao menos duas dezenas de pretensos. Um deles é o vice-governador Carlos Fávaro (PSD), que foi terceiro colocado na eleição regular em 2018. Na última sexta-feira (31), ele foi beneficiado por uma decisão do STF, que determinou sua posse imediata até a eleição suplementar.