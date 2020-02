Oscar 2020: 'Parasita' se destaca e leva o prêmio de melhor filme

A 92ª edição do Oscar, uma das maiores premiações do cinema mundial, ocorreu neste domingo (9/2) no Teatro Dolby, na cidade de Los Angeles, no estado da Califórnia, nos Estados Unidos. Como grande vencedor de melhor filme, a academia deu o prêmio para Parasita, de Bong Joon Ho (que também levou melhor diretor).

Entre tantas expectativas para os maiores vencedores do ano, o Brasil também marcou presença no evento com o documentário Democracia em vertigem, da cineasta Petra Costa que concorreu na categoria de melhor documentário — o filme não levou o prêmio.