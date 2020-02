Os 10 maiores devedores do FGTS e da União em Mato Grosso

Divulgação

A lista dos 10 maiores devedores do FGTS e de impostos federais à União em Mato Grosso é composta majoritamente por empresas do ramo de frigoríficos e de alimentos, mas também inclui pessoas físicas que somam uma dívida de mais de R$ 10 bilhões.

O levantamento foi feito pelo Isso É Notícia com base em informações do Sistema Dívida Aberta, da Procuradoria-geral da Fazenda Nacional.

Três empresas do ramo de alimentos e frigoríficos encabeçam a lista com dívida ativa junto ao Governo superior a R$ 1 bilhão cada. São elas a Franco Fabril Alimentos Ltda, com sede em Várzea Grande, Frigorífico Vale do Guaporé, em Pontes e Lacerda, e Industrial de Alimentos Cheyenne, com sede em Canarana.

Entre os 10 maiores devedores também estão quatro pessoas físicas: Almire Pereira de Melo, Creudevaldo Birtche, Alain Robson Borges e João Arcanjo Ribeiro.

Os valores se referem à dívida ativa da União e do FGTS em relação a débitos trabalhistas, multas eleitorais e outros tipos de débitos tributários e previdenciários.

Confira os nomes dos devedores da União e os respecitovs valores dos débitos: