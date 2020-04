Organizadores de festas funk clandestinas serão alvos de inquérito policial

Os organizadores da festa “MegaFunk Sabadeira”, prevista para acontecer neste sábado (02), em Chapada dos Guimarães (67 quilômetros de Cuiabá), serão alvos de um inquérito policial, requerido pela 1ª Promotoria de Justiça de Cível da cidade à Polícia Civil. Conforme o órgão, há indícios da ocorrência de contaminação pelo novo coronavírus nestes tipos de eventoO MPMT pretende também identificar os responsáveis pelas atrações “Parati do Miguel, Golf Bate Forte do Ricardo e Gol do GE”, citadas nos posts que estão circulando nas redes sociais.



No pedido de investigação, a Promotoria de Justiça destaca que em razão da situação emergencial decorrente da crise sanitária atualmente enfrentada pela humanidade em face da COVID-19, as festas, inclusive particulares, estão proibidas nos atuais decretos Estadual e Municipal de prevenção à pandemia.



"Daí a necessidade de identificar as pessoas que têm organizado e promovido festas clandestinas nesse período para a adoção das medidas necessárias visando a responsabilização dos envolvidos", explica o órgão.



Segundo o MPMT, existem indícios da ocorrência de contaminação pelo novo coronavírus nessas festas clandestinas, ocorridas na cidade de Chapada dos Guimarães. Por se tratar de informações sigilosas, a Promotoria de Justiça não divulgou o nome de eventuais vítimas.