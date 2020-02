Opositores se movimentam e Jaime endurece o discurso em VG

Divulgação

O senador Jaime Campos (DEM) endureceu seu discurso contra as gestões anteriores da Prefeitura de Várzea Grande. A mudança de atitude é sintomática frente as articulações políticas dos grupos de oposição. Em especial, as ações do ex-prefeito cassado Walace Guimarães (PV), que vem se colocando como pretenso candidato a disputar o posto de prefeito.



“Acabou aquela velha prática dos políticos que não têm compromisso com o conjunto da sociedade. Temos que varrer esses políticos da cidade. Várzea Grande estava falida, quebrada, estripada, arrebentada. Hoje a prefeita Lucimar [Campos] tem o privilégio de pavimentar 30 a 35 bairros, ou seja, 200 quilômetros de obras, que estão sendo tocadas aqui em termos de pavimentação e melhorando a qualidade de vida da população”, discursou Jaime, durante entrega de uniforme escolar pela Prefeitura.

Hoje o grupo político do senador possui uma indefinição quanto a quem irá apoiar. Apesar de vários nomes serem cogitados, o senador evita falar em preferências. Colocaram os nomes à disposição do político, entre outros, o vice-prefeito José Aderson Hazama (PRTB), o ex-vice-prefeito Toninho Domingos (DEM), o presidente da Câmara de Vereadores, Fábio Tardin (DEM), o secretário Municipal de Governo, ex-vereador Kalil Baracat (MDB).



Jaime declarou que a avaliação da gestão de Lucimar tem apresentado números positivos, anunciando que em recente pesquisa ao qual teve acesso, os índices de aprovação são de 89%.

Hoje o peso do apoio eleitoral do casal Jaime e Lucimar poderia desequilibrar a disputa na cidade, colocando o nome escolhido pelos Campos como favorito na eleição.



“É o sucesso do conjunto da gestão. Aprovação quase surreal, mas porque tá indo bem a gestão e o povo está reconhecendo, vendo que o dinheiro público de Várzea Grande está sendo bem investido. Acabou aquela época que saía nas capas dos jornais, televisão e sites de corrupção em Várzea Grande. Na gestão Lucimar ninguém tira proveito. Se a Lucimar souber o pau vai cantar na cabeça do cara”, afirmou o político.