A 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul deve decidir nesta terça-feira (28) se unifica todas as ações contra o empresário Jamil Name, 80 anos, preso há quatro meses acusado de chefiar grupo de extermínio. A defesa pede que todas as ações decorrentes da Operação Omertà sejam enviadas à 1ª Vara Criminal de Campo Grande, comandada pelo juiz Roberto Ferreira Filho.



A primeira ação penal pode sair das mãos da juíza May Melke Amaral Penteado Siravegna, da 4ª Vara Criminal, que aceitou a denúncia por corrupção passiva, organização criminosa, formação de milícia privada e extorsão contra o empresário em outubro do ano passado. O advogado Renê Siufi alega que ela não é a juíza natural para julgar o caso