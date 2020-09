Operação mira Prefeito de Santo Antônio por suspeita de fraude em licitações

Redação

O Núcleo de Ações de Competências Originárias (Naco), com apoio do Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado (Gaeco), deflagrou na manhã desta sexta-feira (25), uma operação no município de Santo Antônio de Leverger (30 km de Cuiabá). Um dos alvos é o prefeito do município, Valdir Castro Pereira Filho, o Valdirzinho.

Ele é investigado por fraudes em licitações e contratos. São cumpridos mandados de busca e apreensão na sede da prefeitura municipal e em duas Secretarias. Na quinta-feira (24), o Ministério Público Estadual (MPE) já havia denunciado o prefeito por corrupção.

Agentes estão na casa dele recolhendo documentos e também na prefeitura. Outro local em que os agentes estão é na Secretaria de Gestão, responsável pela maioria das compras no município. A titular da pasta é Luciana Ferreira de Araújo, sogra de Valdirzinho. Há ainda mandado sendo cumprido na Secretaria de Educação.

O Naco ainda não informou quantos mandados foram expedidos.