Oito partidos se unem por reeleição de Binotti em Lucas do Rio Verde

Considerada estratégica do Médio-Norte mato-grossense Lucas do Rio Verde tem quase 68 mil eleitores e está entre as 10 maiores cidades do Estado em densidade eleitoral. Nesta sexta-feira (28.08), oito partidos políticos se uniram pelo projeto de reeleição do atual prefeito Luiz Binotti (PSD). Responsável por grandes avanços nessa gestão, o chefe do Executivo conseguiu aglutinar apoio do MDB, PRTB, PT, PSB, PSD, PP, PTB e Solidariedade e conta com aliados importantes como o senador da República Carlos Fávaro e o líder da bancada no Congresso Nacional, deputado federal Neri Geller.



“Sabemos da importância em ter, lá na ponta, na base, gente séria e comprometida com o município, porque é lá que as coisas acontecem. Temos orgulho de anunciar esse apoio e fazer parte da construção desse projeto pela continuidade do desenvolvimento de Lucas do Rio Verde”, declarou o senador Fávaro.



Ainda dentro do arco de alianças e com grande envergadura política, o empresário Rogério Ferrarin foi unanimidade entre os partidos para ser o candidato a vice-prefeito na chapa de Binotti.



EM MEIO À PANDEMIA



Lucas do Rio Verde foi o único município que abriu leito de UTI (para o enfrentamento à COVID 19) com recursos próprios; fez o readequamento das unidades de Saúde (com enfermaria especializada, aquisição de respiradores, contratação de profissionais e equipamentos de proteção), ampliou o Hospital São Lucas e construiu o Pronto Atendimento Municipal.



Na área da educação, a atual gestão construiu 100 novas salas de aula e isso representa mais de 50% das salas existentes na cidade. Foi responsável pela oferta de curso superior no município através da chegada do Campus da Unemat e ainda, cursos técnicos pelo Senai. Além disso, o projeto para execução de duas creches municipais (Infância Jaime e Parque das Emas).



Mesmo em tempos de pandemia, o município avançou também na questão da Segurança Pública instalando 54 câmaras de vigilância para garantir o bem-estar da população.



“Só temos motivos para agradecer e ter a certeza de que estamos no caminho certo. Nossa cidade segue firme, avançando nas mudanças, trabalhando como protagonistas de um grande desenvolvimento econômico e social”, declarou o atual prefeito e pré-candidato à reeleição, Luiz Binotti.



O líder da bancada, deputado federal Neri Geller, participou do evento de lançamento da pré-campanha e apresentou resultados da parceria com o município nos últimos 2 anos. De acordo com o parlamentar, várias ações já foram desenvolvidas nos últimos anos demonstrando a força política e econômica de Lucas do Rio Verde.



“Conseguimos avançar e, muito. Trouxemos R$ 1,6 milhão para a construção do Mercado do Produtor na cidade, valorizando a agricultura familiar. Destinamos R$ 2,6 milhões de recursos MAC para a Saúde e mais 1,5 milhão para enfrentamento ao Covid 19. Um sonho antigo dos luverdenses era ver a Avenida Brasil concluída e pavimentada, está aí, para isso foram R$ 5,6 milhões que conseguimos alavancar. Existem ainda as duas creches e tantas outras obras que só foram possíveis pela parceria com a atual gestão municipal. O prefeito tem as portas abertas em qualquer lugar e isso facilita o nosso trabalho por Lucas”, disse Geller.



Atuante e participativa a primeira-dama de Lucas do Rio Verde, Rafaela Frizzo, acredita que o apoio recebido hoje é reflexo e reconhecimento do serviço prestado. “Nossos últimos 4 anos foram dedicados e pautados numa administração séria, que caminhou de forma reta e trabalhou muito. Não nos viram envolvidos em escândalos e falcatruas, porque nosso objetivo foi um só: trabalhar pelo povo de Lucas”, declarou a esposa do prefeito.