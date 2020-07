Obras do Hospital Central continuam abandonadas

PROMESSA DO MAURO

O Hospital Central, cujas obras foram iniciadas há mais de 30 anos, continuam abandonadas pelo Governo de Mato Grosso, apesar do anúncio do governador Mauro Mendes (DEM) de que retomaria os trabalhos no início deste ano.

O anúncio da retomada foi anunciada pelo governador em novembro do ano passado. (confira o vídeo ao final)

Mas, o Isso É Notícia esteve na construção fantasma neste semana e constatou que a obra continua parada.

No local, a única movimentação é no prédio anexo onde funciona uma unidade do Centro de Reabilitação Integral Dom Aquino Corrêa (Cridac) que foi inaugurado pelo ex-governador Pedro Taques (DEM) em 2018.

Na semana passada, uma reportagem do site também mostrou o mesmo abandono do novo Hospital Julio Muller, cujas obras também estão paralisadas desde 2014.

Projeto bonito, mas que não saiu do papel



Em novembro passado, quando fez a promessa de retomar a obra no início deste ano, Mauro Mendes apresentou um novo projeto para a unidade com mais de 32 mil m² de área construída.

Segundo o governo, a unidade teria heliponto, três recepções distintas, 290 leitos sendo 36 CTIS, 60 UTIS, 129 de enfermaria, 44 retaguarda e 21 de pronto atendimento. Além de 10 salas cirúrgicas, sala híbrida, UTI neonatal, Centro de imagens e 600 vagas de estacionamento.

Em coletiva, o governador ainda anunciou que recursos recuperados da corrupção serão aplicados na finalização da obra, orçada em R$ 135 milhões.