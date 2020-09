Obra de nova escola está 50% concluída

Redação

As obras da nova escola estadual no Jardim das Orquídeas, em Sinop (500 quilômetros ao norte de Cuiabá) avançam a cada dia. Após a cobertura da quadra poliesportiva, os operários estão preparando o contrapiso. Além de coberta e com iluminação, a quadra terá arquibancadas, vestiários e total acessibilidade.

Retomadas em julho de 2019, a construção chega a mais de 50% de edificação. A estrutura das salas está em fase acelerada com a preparação das janelas. A próxima etapa será a parte do acabamento. A obra, no valor total de R$ 5.455.480,66 – com recursos do Governo Federal e do Estado - tem previsão de entrega no final do primeiro semestre de 2021.

Segundo a assessora pedagógica Janaina Schweitzer Chitolina, a nova unidade escolar vai dar fôlego em relação às vagas daquela região da cidade que cresce muito.

“Para a comunidade escolar de Sinop será maravilhoso ver que a obra está caminhando rapidamente e a expectativa é que fique pronta o quanto antes. A escola é fundamental para o redimensionamento escolar para 2021”, assinala.

A nova unidade escolar terá cerca de 1.600 novas vagas em três turnos, ampliando de forma significativa a oferta de matrículas tanto no ensino fundamental como no ensino médio.

Serão 18 salas de aulas, além de dependências administrativas, laboratório de informática, biblioteca, refeitório, banheiros masculinos e femininos. O projeto prevê a acessibilidade em todo o prédio incluindo os sanitários e acesso à quadra poliesportiva que será um dos destaques.

“Com a construção dessa unidade vamos possibilitar a ampliação do atendimento em todo o município”, salienta a secretária de Estado de Educação, Marioneide Kliemaschewsk.