OAB: “Será que essas pessoas têm noção do que estão pedindo?”

O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil de Mato Grosso (OAB-MT), Leonardo Campos, questionou o conhecimento dos manifestantes pró-Bolsonaro que pedem a volta da Ditadura Militar e a reedição de um decreto como o Ato Institucional nº 5 (AI-5).

Decretado pelo presidente militar Artur da Costa e Silva, em 1968, o AI-5 foi o mais rígido dos 17 atos redigidos durante a Ditadura Militar no Brasil.

Para o advogado, há incoerência entre o que o grupo defende e suas ações. Segundo ele, é impossível ser contra o isolamento social, que foi decretado por conta do coronavírus, e pedir a volta do AI-5, que impõe regras de convívio social.

“Aqueles que defendem a volta do AI-5 não estão aguentando o isolamento social. Eles estão questionando o isolamento social que nos determina que fiquemos em casa, que não tenhamos contatos. Eles não aguentam o isolamento e estão a defender o período ditatorial, que tinha regras para tudo, inclusive para a circulação de pessoas. Será que essas pessoas têm noção do que estão pedindo?”.

Campos aponta três fatores para que haja grupos que defendem a volta da Ditadura Militar. Segundo ele, uma das explicações é de que essas pessoas não viveram de fato o período ditatorial; outro ponto é sobre a falta de estudo dessas pessoas e o último, que ele considera o mais importante, é a polarização política.

“Acredito que parte dessas pessoas estão intolerantes a tudo que o País passou na transição de um governo de extrema esquerda ou de esquerda, que é o PT, para um governo de direita quase de estrema direita, que é o atual. Então, a ruptura foi muito rápida e brusca. Nós vivemos de opostos sempre se conflitando, os de esquerda com os de direita”, avaliou. Como o governo de Jair Bolsonaro é ligado ao setor militar, isso torna seus eleitores também defensores de regimes autoritários como foi a ditadura, segundo o presidente da OAB.

“Nós temos um governo ligado à área militar que reverencia os atos institucionais como o projeto de Bolsonaro tem, desde o início, reverenciado e flertado com esses regimes autoritários. E os seguidores dele incorporam essa situação”, afirmou Campos.

Em defesa da democracia

De acordo com Campos, a OAB tem o papel fundamental de defender a democracia do País, por isso a instituição repudia as manifestações que ocorreram no domingo (19). O advogado também alerta que tanto a OAB quanto a sociedade devem estar alertas aos menores sinais de ameaça à democracia.

“Nós precisamos estar sempre vigilantes, tanto a sociedade quanto a OAB. Ao menor sinal de ataque a essa democracia, nós buscaremos os órgãos para frear qualquer tipo de tentativa, principalmente o Supremo Tribunal Federal”. ]

Segundo ele, aqueles que defendem o fim da democracia podem ser punidos caso cometam algum crime contra a segurança nacional, por exemplo, mas cada caso deve ser analisado. Apesar de tudo, ele não acredita que a democracia corra risco no momento.

“Eu não acredito que a democracia corre risco, eu acredito que a democracia está consolidada e que os problemas da democracia se enfrentam com mais democracia”, afirmou.