OAB apura denúncia de que Selma Arruda estaria exercendo advocacia ilegalmente

A Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional Mato Grosso (OAB-MT) e a subseção de Primavera do Leste confirmaram que apuram denúncia contra a ex-senadora Selma Arruda (PODE), que estaria exercendo ilegalmente a advocacia em um evento, na manhã desta segunda-feira (20), na cidade de Primavera do Leste (240 km de Cuiabá). Vídeos que circulam nas redes sociais mostram Selma, que é juíza aposentada, prestando uma suposta consultoria jurídica.

“A Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional Mato Grosso (OAB-MT) e a subseção de Primavera do Leste informam que estão analisando os fatos e, havendo indício de exercício ilegal da advocacia, as autoridades competentes serão acionadas para apurar o caso”, diz a nota da Ordem.



Conforme a OAB, em razão de Selma não ser advogada não cabem sanções a ela no âmbito da instituição. Porém, se os ilícitos forem comprovados, a denúncia poderá ser levada para investigação da Polícia Federal.



Ao Olhar Direto, Selma disse que participou do evento - que segundo ela tratava de um caso de recuperação judicial que atinge produtores do Município - como convidada do Sindicato Rural. “Participei do evento e participo quantas vezes eu quiser. Não pratiquei exercício ilegal nenhum e se esse povo não consegue me esquecer, o problema é deles”, criticou.



Selma Arruda perdeu oficialmente seu mandato no Senado Federal na semana passada, após um longo processo de cassação que a condenou por caixa 2 e abuso de poder econômico. Em nota, a ex-parlamentar disse que, a partir de agora, iria se dedicar à advocacia.



Veja os vídeos: