O prefeito em exercício de Cuiabá José Roberto Stopa (PV) parece que está empenhado em permanecer a frente do Palácio Alencastro. O gestor está, nesta segunda-feira (08), cumprindo agenda em Brasília.



Está é a primeira vez que Stopa representa a Capital em Brasília, já que está respondendo pelo município devido ao afastamento do prefeito Emanuel Pinheiro (MDB).



Ele está acompanhado do senador Wellington Fagundes (PL), e ainda do prefeito de Várzea Grande Kalil Baracat (MDB). Os prefeitos e o congressista já se reuniram com o ministro da Educação Milton Ribeiro para tratar sobre a questão da volta as aulas pós pandemia, e ainda sobre a disponibilidade de recursos para os municípios.