O povo às vezes quer sangue, mas juiz deve ter discernimento

O presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, se mostra favorável à implantação do juiz de garantias no ordenamento jurídico do País. Suspensa por tempo indeterminado - por decisão do ministro Luiz Fux do Supremo Tribunal Federal (STF) –, a figura foi instituída no pacote anticrime sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro.

O juiz de garantias será o responsável por supervisionar as investigações criminais até a denúncia. É ele quem decidirá sobre possíveis prisões provisórias, quebra de sigilos bancários e telefônicos, busca e apreensão, entre outras medidas da fase de inquérito.

“O Judiciário hoje em dia tem ficado encurralado de tal forma que o próprio juiz se sente às vezes constrangido. A população hoje, em muitos casos, quer ver sangue. Infelizmente. E aí a gente retoma a questão do juiz de garantias. Ele está aí pra isso, para você garantir o direito. O juiz não tem que ser autoritário. Tem que aplicar a lei. O magistrado tem que ter discernimento, ter calma para resolver”, afirmou o presidente, em entrevista ao

Apesar disso, o desembargador faz ressalvas a essa e outras leis aprovadas nos últimos anos pelo Congresso. Entre elas, a do abuso de autoridade e também a que trata da delação premiada.

No entendimento do presidente, legislações dessa natureza exigem um debate aprofundado.

Ainda durante a entrevista, o presidente falou sobre a expectativa de aumento no número de desembargadores no Judiciário e defendeu uma quarentena para aqueles que deixarem a Magistratura com objetivo de atuar em outras áreas, como política e advocacia.

MidiaNews – Recentemente o Congresso aprovou – e o STF suspendeu por tempo indeterminado – a figura do juiz de garantias. Qual a opinião do senhor a respeito desta novidade no ordenamento jurídico brasileiro?

Carlos Alberto Alves da Rocha – É realmente outra forma de lidar com o Poder Judiciário. É uma inovação, mas que veio em um curto espaço de tempo. Independente de ser bom ou não, nenhum Tribunal teria condições de implementar da forma como foi feito, até dia 23 de janeiro. Nós sabemos que você tem que ter dois juízes - e tem um. Em Mato Grosso, por exemplo, 50% das comarcas só tem um juiz. Como é que faríamos para ter dois juízes? Uma pesquisa feita no Brasil inteiro mostrou que isso custaria ao Poder Judiciário R$ 1 bilhão. Quer dizer, nós também teríamos que ter essa contrapartida em termos de orçamento. A medida provavelmente deve ser implementada. É uma lei, o Supremo vai julgar, vamos ver qual vai ser a opinião dos ministros. Mas é uma inovação.

Em princípio, não nesses moldes, mas criamos no mês de outubro e estava previsto para implementar agora em fevereiro o nosso Núcleo de Inquéritos Policiais. Ou seja, teríamos um órgão – como se fosse uma vara – com três, quatro juízes onde todos os inquéritos policiais passariam ali para decisão desse juiz. Até a denúncia, exatamente como veio na lei. E aí seria distribuído para as varas, onde o juiz continuaria na instrução, fazendo a oitiva de testemunhas, defesa... Iríamos implementar agora em fevereiro. Mas suspendemos por enquanto para ver como ficará a questão dessa lei do juiz de garantias.

MidiaNews – Esse núcleo valeria para todos os inquéritos do Estado? Ou Cuiabá e Várzea Grande inicialmente?

Carlos Alberto Alves da Rocha – O início seria Cuiabá, porque era uma inovação. E, assim como um projeto piloto, deu certo? Ok. Passaria a valer depois para todo o Estado. Essa é nossa intenção. Isso é o que vamos tentar, inclusive já conversei com membros do STF, explicando que eles mesmos causaram uma dificuldade. O STF diz que não podemos fazer audiências de custódia por videoconferência. Se derrubar isso, já podemos fazer em Cuiabá videoconferência em Vila Rica, Tapurah, seja onde for. Já vai tirar uma barreira para nós. Vai depender de como o STF vai entender essa questão também.

MidiaNews – Do ponto de vista da população em geral, o juiz de garantias é visto como uma forma de dar mais garantias num país onde já há garantias demais para criminosos. O senhor não vê desta forma?

Carlos Alberto Alves da Rocha – Aí vamos entrar na questão dos tratados, das convenções internacionais, dos direitos humanos, uma série de questões nesse meio. Há muitas garantias, mas temos que ver que essas garantias são necessárias. Sempre damos um exemplo: uma pessoa, uma só, que tenha um problema já vai ser o suficiente. Olhamos sempre aquele que está respondendo, a gente nunca olha como se fossemos nós. E nós estamos sujeitos a um acidente na via pública, a um atropelamento. Aquele que porventura tem uma arma e vai se defender de alguém e comete um crime, ele pode ficar um dia numa prisão. E para quem sabe o que é a vida na cadeia, esse um dia é uma eternidade.

Então, a gente tem que ver que pode ter casos que vai cometer uma injustiça. E nós sabemos que, infelizmente, há casos em que o réu fica preso às vezes anos e depois se descobre que ele era inocente. Então quer dizer: a vida dessa pessoa quanto é que vale? Estava vendo esses dias, lógico, é uma reportagem, mas no interior de São Paulo, um músico que está preso há três anos e jura inocência. Agora, começaram a aparecer provas de que ele é inocente. Se tivéssemos o juiz de garantias, talvez seria diferente. Então, esse juiz não é só para garantir o bandido, é para garantir a sociedade toda.

MidiaNews – O senhor citou esse levantamento que a implementação impactaria em R$ 1 bilhão em todo País. Já há números aqui de Mato Grosso?

Carlos Alberto Alves da Rocha – Ainda não temos. Mas sabemos que, se estamos prevendo no núcleo que estamos formando, três juízes para Cuiabá, estende isso para o Estado todo. De quantos juízes eu precisaria? Dez? Isso tem um custo. E fora que eu teria que repor essas comarcas. Há gasto, há elevação de despesas realmente. E não é só juiz. É servidor, é toda uma estrutura.

E nós temos que ver que para fazer essa implantação, estamos colaborando com a Polícia Civil para fazer o inquérito eletrônico. Não adianta ter papel. Porque aí sai lá da delegacia, num bairro de Cuiabá, vem até o Fórum, aí vai para o Ministério Público e fica rodando. Então, queríamos fazer tudo já com sistema eletrônico e aí poderíamos ter no Estado inteiro.

MidiaNews – Como está o concurso para a Magistratura?

Carlos Alberto Alves da Rocha – Estamos na fase de inscrição definitiva para ir para a prova oral. Quando fui eleito me questionaram: por que fazer concurso se não tínhamos dinheiro? E eu sempre expliquei que um concurso leva mais de um ano para se fazer. Se eu ficar esperando ter dinheiro, demoraria mais um ano. Então, começamos em novembro do ano passado. Estamos agora em fevereiro terminando o concurso, para poder já fazer a nomeação. Até porque, esse foi um dos aumentos do nosso orçamento, tudo esclarecido à Assembleia Legislativa, ao Executivo, mostrando que a ideia era justamente aumentar esse número de juízes. Pretendemos finalizar o concurso até março e, se der tudo certo, em abril já fazer as nomeações.

MidiaNews – Quantos juízes?

Carlos Alberto Alves da Rocha – Hoje, o buraco que temos já são 30 vagas. Vou nomear todos, porque foi exatamente esse aumento do orçamento nosso. Está contemplando 30 vagas no primeiro momento.

MidiaNews – Em relação ao projeto que aumenta o número de desembargadores no TJ-MT. Em que pé está?

Carlos Alberto Alves da Rocha – Não se trata de vagas só para o TJ, estamos criando também vagas de juiz auxiliar, que vão auxiliar nas entrâncias especiais: Cuiabá, Várzea Grande, Sinop e Rondonópolis. Eles irão atuar onde não há juízes nessas comarcas. E também há a criação de vagas em segundo grau porque sabemos que o volume vai aumentar quando colocamos mais juízes. Isso é natural, é lógico. Teremos vagas de primeiro e segundo graus.

Quanto ao número de desembargadores, estamos fazendo esse estudo dentro do nosso orçamento, avaliando quantas vagas o orçamento pode contemplar. Se for três é três, se for 10 é 10. Vamos ver, ainda não tem um número certo. Esse estudo será levado ao Órgão Especial do Tribunal para aprovação.

MidiaNews – Um episódio que voltou à tona nos últimos dias é a delação do ex-presidente da Assembleia Legislativa, José Riva. Ele citou magistrados entre aqueles que teriam recebido propina. Como o TJ recebe essa notícia e de que forma o Judiciário atuará nesse caso?

Carlos Alberto Alves da Rocha – O próprio Tribunal já expediu uma nota a pedido do desembargador Marcos Machado, onde ele vai levar para audiência, para a homologação ou não. Não sei o trâmite que ele, como relator, dará. Eu não tenho conhecimento do teor dessa delação. Não sei se existem magistrados. Está saindo na imprensa e essa delação, que eu saiba, não foi vazada para ninguém. Tanto que a própria Associação de Magistrados, o próprio Tribunal não têm se manifestado porque não sabemos se isso é verdade. Então, não tenho como me manifestar no escuro. Na hora que tiver a colocação dessa delação para os membros do Tribunal, aí sim iremos ver.