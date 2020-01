Novo presidente do TCE, Maluf exonera 34 e nomeia 12 servidores

O presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE-MT), conselheiro Guilherme Antonio Maluf, que comandará a instituição no biênio 2020/2021, iniciou as primeiras mudanças na equipe.

O Diário Oficial de Contas que circula nesta quinta-feira (2) traz a exoneração de 34 servidores e 12 nomeações.

Entre as mudanças, há servidores que foram exonerados de cargos em comissão mas nomeados em outro.

É o caso de Glauber Silva Tocantins, que é técnico de controle público externo e ocupava cargo comissionado no gabinete da presidência. Ele agora passa a responder pela chefia de gabinete do vice-presidente, conselheiro Domingos de Campos Neto.

Outro servidor é Emerson Conceição Godoy de Figueiredo, que estava lotado no gabinete do conselheiro substituto Ronaldo Ribeiro e, a partir de agora, atuará como assessor de gabinete da vice-presidência.

Volmar Bucco Júnior, que era secretário-geral de controle externo da instituição, passa a atuar como assessor do conselheiro substituto Ronaldo Ribeiro de Oliveira.



Reforma administrativa

No último dia 16, durante cerimônia de posse como presidente do TCE, Guilherme Maluf afirmou que sua gestão será responsável por implantar uma reforma administrativa com uma série de ajuste de contas.

Atualmente, o TCE estourou o limite de gastos com folha salarial estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

“Estamos construindo soluções para a reforma administrativa e enxugamento de despesas da Casa, para a regulamentação do uso dos recursos do Fundecontas na capacitação de gestores municipais e o aperfeiçoamento da proposta de regulamentação do controle simultâneo do TCE sobre PPPS e concessões públicas”, afirmou, durante discurso.

Veja lista de exonerações e nomeações:

Exonerações

Adjair Roque De Arruda

Ricardo De Menezes Butakka

Tábata De Almeida Claro

André Luiz Barbosa De Castro (servidor efetivo)

Carla Janaina Zavislak

Serly Rocha Ribeiro

Josiane Campos Pereira

Jadir Giroto

Cristiane Laura De Souza

Sandra Mieko Dos Anjos Araujo

Carlos Alberto Foltran

Fabio Da Rocha Zanini

Paloma Michelle Diaz Lafoz Pinto Coelho

Wander Morínigo Teixeira

Marlene De Oliveira Silva

Carlos Romeu Rodrigues De Medeiros

William Gomes Pereira Junior

Estela Rosa Biancardi

Delair Terezinha Da Silva Bavaresco

Francisney Liberato Batista Siqueira (servidor efetivo)

Osiel Mendes De Oliveira (servidor efetivo)

Jessé Maziero Pinheiro (servidor efetivo)

Francis Bortoluzzi

Joel Bino do Nascimento Júnior

Lidiane Anjos Bortoluzzi (servidora efetiva)

Daniel Poletto Chu (servidora efetiva)

Mônica Cristina Dos Anjos Acendino (servidora efetiva)

Lisandra Ishizuka Hardy Barros (servidora efetiva)

Francisco Eduardo Santos de Freitas

Gabriel Liberato Lopes (servidor efetivo)

Risodalva Beata de Castro (servidora efetiva)

Julinil Fernandes de Almeida (servidora efetiva)

Camila Goulart Carvalho Simões (servidora efetiva)

Naíse Godoy de Campos Silva Freire (servidora efetiva)

Nomeações

Evandro Aparecido dos Santos (servidor efetivo)

Octacílio Sebastião da Cruz Neto (servidor efetivo)

Roberto Carlos de Figueiredo (servidor efetivo)

Charles Conceição Ormond (servidor efetivo)

Saulo Pereira de Miranda e Silva

Jakelyne Dias Barreto Favreto (servidora efetiva)

Marcelo Takao Tanaka (servidor efetivo)

Emerson Conceição Godoy de Figueiredo

Volmar Bucco Junior (servidor efetivo)

Flávio de Souza Vieira (servidor efetivo)

Rodrigo Estrela Botelho

Glauber Silva Tocantins (servidor efetivo)