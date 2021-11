Novelli é eleito presidente do TCE-MT para mandato de 2 anos

O conselheiro José Carlos Novelli foi eleito presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE) na manhã desta quarta-feira (3). Ele ficará à frente do cargo no biênio 2022-2023.

Também foram eleitos os conselheiros Valter Albano como vice-presidente e Guilherme Maluf como corregedor-geral. Novelli já havia firmado um acordo com os demais conselheiros em setembro deste ano para ocupar o cargo.

De acordo com o regimento interno do TCE, a votação é secreta e somente conselheiros titulares podem votar. A Corte de Contas é composta por sete titulares: Domingos de Campos Neto, Sérgio Ricardo, Guilherme Maluf, José Carlos Novelli, Waldir Teis, Valter Albano e o decano Antônio Joaquim.

O conselheiro Valter Albano, que foi eleito vice-presidente da Corte de Contas Apenas Teis não participou da sessão, mas encaminhou seu voto à presidência. O motivo da ausência não foi revelado.

"Quero deixar consignado meus agradecimento por terem aceitado participar da nossa chapa para que possamos fazer um excelente trabalho em prol do nosso Tribunal de Contas”, disse Novelli.

A posse dos eleitos ocorrerá em sessão especial, que conforme o regimento interno ocorrerá na segunda quinzena do mês de dezembro, com efeitos a partir do dia 3 de janeiro de 2022.

Acordo de cavalheiros

Inicialmente, o atual presidente Guilherme Maluf pleiteava a recondução ao cargo, por sentir que a sua gestão à frente da Corte foi prejudicada pela pandemia do coronavírus.

Ocorre que, conforme o regimento da Corte de Contas, seria necessário respeitar a ordem do rodízio que define a sucessão. Em tese, a vez de assumir a presidência seria do conselheiro Valter Albano, mas ele abriu mão em favor de Novelli. Novelli, então, iniciou uma verdadeira “romaria” em busca de apoio de Maluf, que abriu mão da ideia.

“Dedicação e trabalho incansável”

Após a eleição, o presidente eleito afirmou que vai atuar no comando do Tribunal de Contas com “dedicação” e “trabalho incansável”.

“Primeira sessão presencial após o anúncio da pandemia. Depois de 10 anos é a primeira vez que o pleno desse tribunal se reúne com a presença de todos os conselheiros titulares. Quis os desígnios de Deus que esses dois fatos coincidissem com essa sessão especial para presidir pela terceira vez o Tribunal de Contas do Estado”, disse.

“Assumo com orgulho, responsabilidade e imensa gratidão ao contar com a confiança de todos os meus amigos conselheiros. Agradeço as inúmeras manifestações de apoio [...]. De minha parte todos podem contar com total dedicação de um trabalho incansável para realizar uma gestão eficiente, inclusiva, focada para onde todos nós teremos orgulho de servir na certeza de que esse trabalho colabora efetivamente para promoção de decisões justas, melhoria da gestão pública e dos serviços prestados a sociedade”.

“Com a graça de Deus, o meu compromisso é construir um TCE renovado, forte e ao mesmo técnico e orientativo”, emendou.

Afastamento e retorno

A sessão desta quarta ainda foi marcada pelo retorno do conselheiro Sérgio Ricardo, após quatro anos e 10 meses de afastamento judicial.

“Cada um de nós tem os seus desertos para passar, às vezes cheios de injustiça, mas passou. Há coisas que não são perdas, mas sim livramentos”, disse o conselheiro em seu discurso de retorno.

A eleição de hoje marcou o retorno de toda composição do pleno desfeita em 2017, com o afastamento de Sérgio Ricardo por suposta compra de uma vaga na Corte e Operação Malebolge, que investigou denúncia de recebimento de propina.

Todos conseguiram reverter na Justiça o afastamento do cargo.

