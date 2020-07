Nota MT fará dois sorteios por mês até o final do ano

A Secretaria de Fazenda definiu o novo calendário de sorteios do Programa Nota MT para o restante do ano de 2020. No dia 13 de julho acontece o primeiro sorteio. Até o mês de dezembro a Secretaria de Fazenda vai promover dois sorteios por mês.

Os sorteios foram suspensos em março deste ano em razão de a Caixa Econômica ter paralisado as extrações da Loteria Federal, que servem de base para a geração dos números a serem premiados no Nota MT. Por causa da paralisação dos extrações da Loteria Federal, quatro sorteios do Nota MT deixaram de ser realizados. No entanto, as notas fiscais emitidas com CPF nesse período continuam a ter validade

"Estamos retornando com os sorteios do Nota MT e agradecemos a confiança dos nossos contribuintes que, mesmo no período de suspensão, continuaram pedindo o CPF na nota em suas compras. Até o final do ano vamos sortear mais de 6 mil mato-grossenses e distribuir quase 4 milhões de reais em prêmios. E também entregar cerca de 800 mil reais para as entidades filantrópicas indicadas pelos ganhadores para que elas continuem fazendo seus trabalhos sociais ", aponta o secretário de Fazenda, Rogério Gallo.

A portaria com o novo cronograma será publicada no Diário Oficial ainda nesta segunda-feira (06.07). Confira as datas no final da matéria.

O primeiro sorteio mensal acontece no dia 13 de julho, com as notas emitidas entre 1º a 30 de junho. Nele serão sorteados 1.005 prêmios, sendo mil de R$ 500 e 5 de R$ 10 mil.

Na semana seguinte, dia 20, acontece o sorteio especial de São João (que deveria ter sido realizado no dia 25 de junho). Serão distribuídos 5 prêmios de R$ 50 mil cada. Para a premiação especial foram emitidos 4.518.480 bilhetes, a partir das notas fiscais com CPF emitidas ente 1º de março a 31 de maio.