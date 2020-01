No presídio de Ivinhema, horta cultivada por internos garante doação de verduras a seus familiares

Divulgação

Ivinhema (MS) – No Estabelecimento Penal Masculino de Regime Fechado de Ivinhema, os familiares de custodiados podem levar para casa verduras produzidas na horta do presídio. A entrega começou a ser feita no último dia 15, durante o dia destinado a visitas.

De acordo com o diretor da unidade penal, Leôncio Elídio dos Santos Junior, no primeiro dia, foram doados 20 kits de hortaliças produzidas no presídio com mão de obra prisional e que estão enriquecendo a alimentação dos familiares dos internos. Foram distribuídos couve, rúcula, quiabo, berinjela, jiló, almeirão e cebolinha, todos higienizados e embalados no estabelecimento penal.

Além dos familiares dos custodiados, as hortaliças cultivadas no local também já vinham sendo doadas a instituições assistenciais da cidade. “Estamos inovando com esse projeto de entregar aos familiares, que será desenvolvido uma visita por mês, mantendo a finalidade inicial de ressocialização de internos e atendendo não apenas às entidades filantrópicas do município e região”, destacou o dirigente.

Para o diretor, o labor na horta contribui para o bom comportamento dos custodiados, pois gera ocupação produtiva e remição na pena. “Além disso, é uma forma de nossos reeducandos ajudarem às suas famílias e também às entidades que precisam”, afirmou. “É uma forma do sistema penitenciário retribuir à sociedade o que é gasto com a manutenção da unidade”, complementou.

Conforme Elídio, a atividade é possível graças à parceria com entidades locais e a Prefeitura Municipal, por meio de suas secretarias municipais, com doação de subsídio dos materiais necessários para manter a produtividade na unidade penal.

Keila Oliveira – Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen)